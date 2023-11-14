Хельмен Кютт: Не все катится под гору

Я остаюсь при своем мнении и рассмотрю наиболее близкую моей душе тему - социальную защиту, на которую в следующем году израсходуют половину государственных доходов. Несмотря на сложные времена, в январе осуществятся несколько изменений со знаком плюс, из которых в первую очередь стоит упомянуть помощь находящимся в трудном экономическом положении семьям.

С 1 апреля предстоит в связи с индексацией ежегодное повышение пенсий. В соответствии с летним прогнозом Министерства финансов, средняя пенсия по старости составит в 2024 году 776 евро в месяц, то есть повышение будет равно 76 евро. Хорошая новость, что средняя пенсия и в будущем году не станет облагаться налогом. Стартовавшая нынешним летом реформа попечения получит из бюджета около 58 миллионов евро.

Компенсация лечения зубов для пенсионеров повысится в январе с 85 евро до 105 евро. На такую же сумму могут рассчитывать также беременные женщины, мамы, воспитывающие детей в возрасте до года, люди со сниженной трудоспособностью, безработные и получатели прожиточного пособия.

Семьи с родителями-одиночками выиграют благодаря повышению алиментной помощи, которая увеличится с нынешних 100 евро до 200 евро. Государство выплачивает алиментную помощь, если один из родителей не выполняет своих обязательств перед ребенком.

Устранена будет и такая несправедливость, когда родитель, вышедший на работу после окончания периода получения родительской компенсации, получал, оставаясь дома с заболевшим ребенком, компенсацию лишь из расчета минимальной зарплаты. С 1 июля будущего года родителю станут оплачивать дни болезни или дни по уходу на основе его предыдущего дохода.

В начале октября было достигнуто соглашение, что в следующем году минимальная зарплата составит 820 евро в месяц.