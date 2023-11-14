Угрожавший детям оружием в Ахтме мужчина получил условный срок

Александра (42) отдали под суд по обвинению в том, что вечером 11 апреля этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он целился около одного из домов в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве из пригодного к стрельбе предупредительного и сигнального пистолета в четырех девочек. Суд нашел, что в результате умышленных действий Александра пострадавшие испытали страх за свою жизнь и здоровье, а также имели основание опасаться осуществления угрозы, так как у Александра были явные признаки алкогольного опьянения, он вел себя агрессивно и неожиданно начал целиться из пистолета в несовершеннолетних пострадавших, которые серьезно восприняли его действия и подумали, что речь идет о настоящем пистолете.