Пожилых водителей планируют обязать проходить медкомиссию чаще

Евросоюз стремится вдвое снизить смертность на дорогах к 2030 году. Для этого был разработан план, согласно которому водители старше 70 лет должны будут каждые пять лет обновлять свои водительские удостоверения. При этом каждое государство-член ЕС оставит за собой право решать, на основании каких медицинских критериев будет оцениваться пригодность пожилого водителя к управлению автомобилем.