Пожилых водителей планируют обязать проходить медкомиссию чаще

Европейский Союз разработал законопроект, обязывающий водителей старше 70 лет каждые пять лет проходить медкомиссию, пишет RusPostimees.
Евросоюз стремится вдвое снизить смертность на дорогах к 2030 году. Для этого был разработан план, согласно которому водители старше 70 лет должны будут каждые пять лет обновлять свои водительские удостоверения. При этом каждое государство-член ЕС оставит за собой право решать, на основании каких медицинских критериев будет оцениваться пригодность пожилого водителя к управлению автомобилем.
По меньшей мере шесть стран ЕС, включая Данию и Нидерланды, уже ввели дополнительные меры в отношении пожилых водителей. Наиболее строгие правила действуют в Португалии, где водители старше 70 лет обязаны проходить медицинское освидетельствование каждые два года. Наименее жестко к этому вопросу подходят в Германии - единожды сдав экзамен по вождению, водитель может управлять машиной до конца жизни.