Премьера нового концерта Тимура Иликаева состоится в Нарве

В пятницу, 17 ноября в 19.00 в Нарвской арт-резиденции столичный певец и актер Тимур Иликаев представит публике песенную программу из лирических произведений Александра Розенбаума.
Актер, а также один из самых известных бардов Эстонии Тимур Иликаев давно знаком почитателям таланта Владимира Высоцкого, Александра Вертинского, Виктора Цоя. В его творческом послужном списке авторские концерты, фильм о В. Высоцком, концерт памяти Цоя на горке Харью и так далее. Говорит, что хотя очень любит Ида-Вирумаа, где прошло его детство и юность, но так сложилось, что уже несколько лет не выступал здесь с концертами, поэтому решил сделать землякам подарок - приехать в осеннюю столицу с премьерой концерта. Таллиннцы услышат эту программу только на следующий день.
- Розенбаум - это не только блатной шансон, как его иногда воспринимают, многие его песни очень мелодичны и наполнены поэтической лирикой, - подчеркивает певец. - Готов это доказать, потому что эти песни сопровождали меня с ранней юности.
Тимур добавил, что в программе концерта не будет ничего политическо-патриотического, только лирика.
- Пою эти песни с ранней юности, но в виде полной концертной программы представлю впервые, соскучился, жду встречи с земляками с особенным чувством, - признался он.