Премьера нового концерта Тимура Иликаева состоится в Нарве

Актер, а также один из самых известных бардов Эстонии Тимур Иликаев давно знаком почитателям таланта Владимира Высоцкого, Александра Вертинского, Виктора Цоя. В его творческом послужном списке авторские концерты, фильм о В. Высоцком, концерт памяти Цоя на горке Харью и так далее. Говорит, что хотя очень любит Ида-Вирумаа, где прошло его детство и юность, но так сложилось, что уже несколько лет не выступал здесь с концертами, поэтому решил сделать землякам подарок - приехать в осеннюю столицу с премьерой концерта. Таллиннцы услышат эту программу только на следующий день.