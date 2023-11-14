Проехавший через Европу с большим грузом наркотиков гражданин России попался в Нарве

Вируский уездный суд приговорил к заключению мужчину, который собирался провезти наркотики из Западной Европы в Россию, однако попался на таможне в Нарве.
Имеющий гражданство Молдовы и России Павел (32) нынешним летом, воспользовавшись услугами водителя, проехал на легковом автомобиле из России в Финляндию, а оттуда, в свою очередь, 1 июля вылетел на самолете через Латвийскую Республику в столицу Германии Берлин, где при оставшихся неясными обстоятельствах получил в свое владение имеющий российский регистрационный номер легковой автомобиль "Citroen DS4", в котором было спрятано большое количество наркотических веществ - гашиша и амфетамина.