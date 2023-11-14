Проехавший через Европу с большим грузом наркотиков гражданин России попался в Нарве

Имеющий гражданство Молдовы и России Павел (32) нынешним летом, воспользовавшись услугами водителя, проехал на легковом автомобиле из России в Финляндию, а оттуда, в свою очередь, 1 июля вылетел на самолете через Латвийскую Республику в столицу Германии Берлин, где при оставшихся неясными обстоятельствах получил в свое владение имеющий российский регистрационный номер легковой автомобиль "Citroen DS4", в котором было спрятано большое количество наркотических веществ - гашиша и амфетамина.

Затем Павел проехал с грузом наркотиков через Германию, Польшу, Литву, Латвию и ночью 3 июля въехал через пограничный пункт Мурати в Эстонскую Республику. Следующим вечером он пытался пересечь границу в Нарве, однако был направлен на таможенный контроль, в ходе которого в боковых коробках "Citroen DS4", а также в устроенных под полом автомобиля специально для перевозки наркотических веществ тайниках было обнаружено 65,869 килограмма изготовленного из конопли гашиша, а также 5,948 килограмма белого порошка, содержащего 9,6% амфетамина, то есть 571 грамм. Там же сотрудники таможни задержали Павла.