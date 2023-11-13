Урмас Рейнсалу - самый популярный кандидат в премьер-министры Эстонии

Лидера Партии реформ и действующую главу правительства Каю Каллас предпочли бы видеть в кресле премьер-министра лишь 17% граждан Эстонии, пишет rus.err.

По сравнению с предыдущим опросом, проведенном в октябре, рейтинг Каи Каллас снизился на 4 процентных пункта, а популярность Рейнсалу увеличилась сразу на 8 процентных пунктов.

На третьем месте в списке наиболее популярных кандидатов в премьеры находятся лидер центристов Михаил Кылварт и глава EKRE Мартин Хельме, которых поддерживают по 14% опрошенных. За месяц поддержка Хельме выросла на 1 процентный пункт, а Кылварта - снизилась на 2 процентных пункта.

Главу СДП Лаури Ляэнеметса хотели бы видеть премьером 5%, а пребывающего последние дни на посту председателя Eesti 200 Лаури Хуссара - 2% опрошенных. Рейтинг Хуссара за месяц не изменился, в то время как популярность Ляэнеметса снизилась на 2 процентных пункта.

Всего в период с 26 октября по 6 ноября были опрошены почти 900 человек. 19% затруднились с ответом.