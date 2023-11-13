СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Стрельба в Кохтла-Ярве

11 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Уус в Кохтла-Ярве мужчина стрелял из похожего на оружие предмета. Полицейские задержали 21-летнего мужчину.
Точные обстоятельства происшествия полиция установит в ходе уголовного производства.
Женщина напала на сожителя с вилкой и бутылкой
10 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Юули в Нарве между пьяными сожителями произошел конфликт, в ходе которого 38-летняя женщина напала с вилкой на 39-летнего мужчину и ударила его по голове бутылкой. Скорая помощь оказала мужчине первую помощь на месте, а полицейские задержали женщину.
Мужчина пострадал в драке
11 ноября трое молодых людей обратились в полицию и сообщили, что около ночного клуба в Йыхви произошла драка. Когда прибыла полиция, на месте происшествия находился 44-летний мужчина, получивший травмы.
Пьяный сын ударил мать
10 ноября в полицию поступила информация о том, что на улице Харидузе в Силламяэ пьяный 42-летний сын ударил мать рукой по лицу. Полицейские задержали мужчину.
В Кивиыли напали на мужчину
10 ноября в полицию обратился 31-летний мужчина и сообщил, что на улице Соо в Кивиыли 24-летний мужчина ударил его кулаком по лицу.
Молодежь повздорила в спортзале
12 ноября в полицию обратился мужчина и сообщил, что в йыхвиском тренажерном зале 16-летний парень ударил его дочь кулаком по лицу.
Ударил мужчину в магазине
12 ноября в полицию сообщили, что в магазине на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 30-летний мужчина ударил 63-летнего мужчину. Полиция задержала 30-летнего мужчину.
По всем этим случаям насилия полиция возбудила уголовные дела.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.