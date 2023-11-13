СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Стрельба в Кохтла-Ярве

Точные обстоятельства происшествия полиция установит в ходе уголовного производства.

Женщина напала на сожителя с вилкой и бутылкой

10 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Юули в Нарве между пьяными сожителями произошел конфликт, в ходе которого 38-летняя женщина напала с вилкой на 39-летнего мужчину и ударила его по голове бутылкой. Скорая помощь оказала мужчине первую помощь на месте, а полицейские задержали женщину.

Мужчина пострадал в драке

11 ноября трое молодых людей обратились в полицию и сообщили, что около ночного клуба в Йыхви произошла драка. Когда прибыла полиция, на месте происшествия находился 44-летний мужчина, получивший травмы.

Пьяный сын ударил мать

10 ноября в полицию поступила информация о том, что на улице Харидузе в Силламяэ пьяный 42-летний сын ударил мать рукой по лицу. Полицейские задержали мужчину.

В Кивиыли напали на мужчину

10 ноября в полицию обратился 31-летний мужчина и сообщил, что на улице Соо в Кивиыли 24-летний мужчина ударил его кулаком по лицу.

Молодежь повздорила в спортзале

12 ноября в полицию обратился мужчина и сообщил, что в йыхвиском тренажерном зале 16-летний парень ударил его дочь кулаком по лицу.

Ударил мужчину в магазине

12 ноября в полицию сообщили, что в магазине на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 30-летний мужчина ударил 63-летнего мужчину. Полиция задержала 30-летнего мужчину.

По всем этим случаям насилия полиция возбудила уголовные дела.