ОДИН ВОПРОС ⟩ Как государство намерено обеспечить безопасность восточной границы?

Чудское озеро охвачено техническим надзором на 100%, и никаких крупных работ в ближайшие годы здесь не планируется. Начаты работы по усилению пограничной службы на реке Нарва. Наблюдательные посты планируется построить на участке между Нарва-Йыэсуу и Нарвой. Эта госпоставка объявлена, и здесь мы надеемся к концу 2025 года завершить создание необходимой инфраструктуры, на которой будет установлено оборудование наблюдения и мониторинга. Кроме того, ведутся работы по развитию территории между Нарвой и Васкнарвой. Там также планируется построить несколько наблюдательных постов и проложить патрульные дороги для более быстрого передвижения.