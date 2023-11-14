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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как государство намерено обеспечить безопасность восточной границы?

Северное побережье
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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

После охлаждения отношений с Россией строительство инфраструктуры на восточной границе становится еще более актуальным.

Министр внутренних дел ЛАУРИ ЛЯНЕМЕТС:

- Будет проведена реконструкция Нарвского кордона, в рамках которой будет построен совершенно новый центр управления, где сосредоточится вся обработка мониторинговых изображений реки Нарва.

Чудское озеро охвачено техническим надзором на 100%, и никаких крупных работ в ближайшие годы здесь не планируется. Начаты работы по усилению пограничной службы на реке Нарва. Наблюдательные посты планируется построить на участке между Нарва-Йыэсуу и Нарвой. Эта госпоставка объявлена, и здесь мы надеемся к концу 2025 года завершить создание необходимой инфраструктуры, на которой будет установлено оборудование наблюдения и мониторинга. Кроме того, ведутся работы по развитию территории между Нарвой и Васкнарвой. Там также планируется построить несколько наблюдательных постов и проложить патрульные дороги для более быстрого передвижения.

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