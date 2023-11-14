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Коллектив тойлаской школы: сохранение гимназической ступени более важно, нежели возведение нового здания

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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На состоявшемся 24 октября собрании родителей учеников и выпускников Тойлаской гимназии звучала такая точка зрения, что волость не должна соглашаться на первоначальное предложение министерства построить новое школьное здание ценой закрытия гимназической ступени. Директор Тойлаской гимназии Сигне Илмъярв (на первом плане) к прошлой пятнице передала волостному управлению точку зрения школы: на переговорах с министерством следовало бы рассмотреть также возможность сохранения гимназической части и создания исключения.
На состоявшемся 24 октября собрании родителей учеников и выпускников Тойлаской гимназии звучала такая точка зрения, что волость не должна соглашаться на первоначальное предложение министерства построить новое школьное здание ценой закрытия гимназической ступени. Директор Тойлаской гимназии Сигне Илмъярв (на первом плане) к прошлой пятнице передала волостному управлению точку зрения школы: на переговорах с министерством следовало бы рассмотреть также возможность сохранения гимназической части и создания исключения. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Коллектив тойлаской школы надеется на исключение, при котором бы появилось и новое школьное здание при поддержке государства, и в то же время сохранилась гимназическая ступень. Реально ли это, можно спросить у министра образования и науки Кристины Каллас в актовом зале Тойлаской гимназии уже во вторник.

Государство предлагает строительство нового энергоэкономичного здания для основной школы при условии, что гимназическая ступень исчезнет. Тойлаская волость находит, что на переговорах следует проанализировать также возможность продолжения обучения в гимназической ступени и реконструкцию существующего здания гимназии.

Волостное управление попросило Тойласкую гимназию представить к прошлой пятнице свои предложения. Проведенный для этого среди учителей и учеников опрос демонстрирует, что львиная доля опрошенных считают самым важным сохранение гимназической ступени.

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