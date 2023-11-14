Коллектив тойлаской школы: сохранение гимназической ступени более важно, нежели возведение нового здания

На состоявшемся 24 октября собрании родителей учеников и выпускников Тойлаской гимназии звучала такая точка зрения, что волость не должна соглашаться на первоначальное предложение министерства построить новое школьное здание ценой закрытия гимназической ступени. Директор Тойлаской гимназии Сигне Илмъярв (на первом плане) к прошлой пятнице передала волостному управлению точку зрения школы: на переговорах с министерством следовало бы рассмотреть также возможность сохранения гимназической части и создания исключения.

Коллектив тойлаской школы надеется на исключение, при котором бы появилось и новое школьное здание при поддержке государства, и в то же время сохранилась гимназическая ступень. Реально ли это, можно спросить у министра образования и науки Кристины Каллас в актовом зале Тойлаской гимназии уже во вторник.