Коллектив тойлаской школы надеется на исключение, при котором бы появилось и новое школьное здание при поддержке государства, и в то же время сохранилась гимназическая ступень. Реально ли это, можно спросить у министра образования и науки Кристины Каллас в актовом зале Тойлаской гимназии уже во вторник.
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Коллектив тойлаской школы: сохранение гимназической ступени более важно, нежели возведение нового здания
Государство предлагает строительство нового энергоэкономичного здания для основной школы при условии, что гимназическая ступень исчезнет. Тойлаская волость находит, что на переговорах следует проанализировать также возможность продолжения обучения в гимназической ступени и реконструкцию существующего здания гимназии.