Йыхви взял сладкий реванш у Силламяэ

В игре с захватывающим и необычным сюжетом в Силламяэ перед 430 зрителями Йыхви в первом тайме повел со счетом 5:0. Во втором тайме проснувшийся вдруг Силламяэ начал бешеную погоню, забив за десять минут шесть встречных мячей. В свою очередь Йыхви ответил на это двумя. Но за чуть больше минуты до конца игры Силламяэ снова сравнял счет.