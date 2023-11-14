Йыхви взял сладкий реванш у Силламяэ

Если в финале Суперкубка Эстонии по футзалу йыхвиский "Phoenix" явно уступал силламяэскому "Silmet", то в первом матче чемпионской серии был взят сладкий реванш со счетом 8:7.
В игре с захватывающим и необычным сюжетом в Силламяэ перед 430 зрителями Йыхви в первом тайме повел со счетом 5:0. Во втором тайме проснувшийся вдруг Силламяэ начал бешеную погоню, забив за десять минут шесть встречных мячей. В свою очередь Йыхви ответил на это двумя. Но за чуть больше минуты до конца игры Силламяэ снова сравнял счет.
Победный гол у Йыхви забил 16-летний Матвей Минаев за 28 секунд до финального свистка матча.
Лучшим результатом у йыхвисцев в этой игре стали три гола Андрея Врабие. У Минаева было два попадания. Лучшим среди силламяэсцев стал Антон Пфенинг с двумя голами.