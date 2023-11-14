Будущее кивиылиской команды пока в тумане

Будущее резидировавшего в минувшем сезоне в Кивиыли и занявшего в первой лиге последнее место ида-вируского "Alliance" темное, так как сейчас не ясно, сохранится эта команда или нет.
Много лет руководивший этой объединяющей молодых ида-вируских футболистов командой и кивиылиским футболом Эрик Штейнберг признался, что поступает на работу помощником тренера представительской команды и руководителем молодежной команды одного из клубов эстонской лиги мастеров. Название клуба он обещает обнародовать в ближайшие дни.