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Будущее кивиылиской команды пока в тумане

Эрик Гамзеев
, журналист
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Эрик Штейнберг.
Эрик Штейнберг. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Будущее резидировавшего в минувшем сезоне в Кивиыли и занявшего в первой лиге последнее место ида-вируского "Alliance" темное, так как сейчас не ясно, сохранится эта команда или нет.

Много лет руководивший этой объединяющей молодых ида-вируских футболистов командой и кивиылиским футболом Эрик Штейнберг признался, что поступает на работу помощником тренера представительской команды и руководителем молодежной команды одного из клубов эстонской лиги мастеров. Название клуба он обещает обнародовать в ближайшие дни.

По словам Штейнберга, тестироваться в эту команду отправятся также девять игроков "Alliance".

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