Нынешний сезон "Нарва-Транса" был сродни американским горкам

"Транс" одерживал победу над таллиннской "Флорой", ставшей чемпионом, как в финале Кубка, так и один раз в чемпионате, и даже трижды одолел таллиннский "Калев", который удивительным образом дотянул до бронзы по итогам сезона, но в то же время им пришлось в большинстве игр покидать поле в ранге проигравших.