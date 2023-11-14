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Нынешний сезон "Нарва-Транса" был сродни американским горкам

Эрик Гамзеев
, журналист
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Самым ярким событием сезона этого года для нарвского "Транса" стала победа в Кубке Эстонии. На этом снимке команда празднует это событие в родном городе Нарве, где их приветствовали сотни болельщиков.
Самым ярким событием сезона этого года для нарвского "Транса" стала победа в Кубке Эстонии. На этом снимке команда празднует это событие в родном городе Нарве, где их приветствовали сотни болельщиков. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нынешний сезон футбольной команды "Нарва-Транс" хоть и увенчался победой в Кубке Эстонии, однако в чемпионате выступления флагмана ида-вируского футбола остались бледными, что подтверждает и восьмое место в турнирной таблице.

"Транс" одерживал победу над таллиннской "Флорой", ставшей чемпионом, как в финале Кубка, так и один раз в чемпионате, и даже трижды одолел таллиннский "Калев", который удивительным образом дотянул до бронзы по итогам сезона, но в то же время им пришлось в большинстве игр покидать поле в ранге проигравших.

Воспитанники "Транса" помогли другим клубам завоевать медали

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