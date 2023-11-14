Нынешний сезон "Нарва-Транса" был сродни американским горкам

Нынешний сезон футбольной команды "Нарва-Транс" хоть и увенчался победой в Кубке Эстонии, однако в чемпионате выступления флагмана ида-вируского футбола остались бледными, что подтверждает и восьмое место в турнирной таблице.
"Транс" одерживал победу над таллиннской "Флорой", ставшей чемпионом, как в финале Кубка, так и один раз в чемпионате, и даже трижды одолел таллиннский "Калев", который удивительным образом дотянул до бронзы по итогам сезона, но в то же время им пришлось в большинстве игр покидать поле в ранге проигравших.