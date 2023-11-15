ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Раны недостаточной региональной политики, проявляющиеся в футболе

В Ида-Вирумаа достойно восхищения, как в Нарве Николай Бурдаков уже более 30 лет ведет тамошнюю футбольную команду, которая ни разу не вылетала из лиги мастеров. В некоторые сезоны тамошний "Trans" оказывался единственной командой, который был в состоянии составить конкуренцию столичным клубам в борьбе как за медали лиги мастеров, так и за кубок. Однако делать это становится все труднее.

Еще десять лет назад в лиге мастеров выступали целых три ида-вируские команды и еще одна в первой лиге. В следующем сезоне в двух сильнейших эстонских лигах высоко держать знамя Ида-Вирумаа будет только "Narva Trans".

В промежутке были, правда, построены новые поля с искусственным газоном в Кохтла-Ярве и Кивиыли, что является элементарной предпосылкой, чтобы хотя бы более-менее на равных быть на стартовой линии со столицей и другими регионами. Но ни одного футбольного холла в Ида-Вирумаа до сих пор возвести не удалось.

Однако футбольные поля и холлы - не единственные члены уравнения. Из местных клубов вышли некоторые игроки, которым удалось достичь сборной и некоторых сильнейших клубов Эстонии. Если у молодых игроков после окончания гимназии не будет на месте достаточного выбора для дальнейшего обучения, то столица и их переманит. Если местное предпринимательство прозябает, то футбольной команде тоже сложно собрать конкурентоспособный бюджет.