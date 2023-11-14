Эстония в тройке самых "чистых" стран

Об этом говорится в отчете Базельского Индекса стран мира противодействия отмыванию денег за 2023 год. Всего в рейтинге 152 страны.

Индекс противодействия отмыванию денежных средств (Basel Anti-Money Laundering Index) - комбинированный показатель Базельского института управления, принятый для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

По данным Базельского института управления (Швейцария), в этом году Эстония занимает третье место как в европейском, так и в мировом рейтинге, набрав 3 балла (в 2022 году она не занимала никакое место из-за недостаточного количества данных для оценки)

Литва опустилась на одну позицию и занимает девятое место среди 152 стран с показателем 3,47 балла (3,43 балла в 2022 году), а Латвия занимает 21-е место в мире с оценкой 4 балла (18-е место в 2022 году, 3,96 балла) и 17-е место в Европе (15-е место).

Самые высокие показатели как в глобальном рейтинге, так и в рейтинге ЕС-Западная Европа имеют Исландия (2,87 балла) и Финляндия (2,96 балла). Самой низкая оценка в Европе - у Болгарии, занявшей последнее место (5,16 балла) и 78-е место в мире.

Basel AML Index - это независимый ежегодный рейтинг, оценивающий риски отмывания денег и финансирования терроризма в мире. Он публикуется с 2012 года и включает данные из 17 общедоступных источников информации, таких как Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Оценка риска стран проводится по пяти направлениям: качество системы управления рисками противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, коррупция, финансовая прозрачность и стандарты, прозрачность и подотчетность общества, правовые и политические риски.