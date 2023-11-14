Количество безработных в Ида-Вирумаа приближается к отметке 7000 человек

По положению на 12 ноября, на учете в Кассе по безработице стояли 50 875 человек - на 237 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7,6%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12,3%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 6964.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4%, где общее число безработных составляет 157 человек.

В Харьюмаа уровень безработицы - 7,1%. Без работы в столичном регионе остаются 24 061 человек, большинство из них - жители Таллинна.

В Тартуском уезде уровень безработицы равен 6,6%, а общее количество безработных - 5270.