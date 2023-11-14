Полицейский назвал причины роста числа трагедий на дорогах

К середине ноября этого года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 52 человек - на 10 человек больше, чем в тот же период годом ранее. По оценке полиции, участники дорожного движения часто проявляют легкомысленность.
- В действительности дорожно-транспортных происшествий так много, что если посмотреть на то, что происходит на дорогах, то я бы сказал, как сотрудник полиции, что участники дорожного движения часто проявляют легкомысленность, - сказал в комментарии rus.err Таави Кирсс из службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры.
По его словам, водители немного превышают скорость, привыкли пересекать перекрестки на запрещающий сигнал светофора, не всегда обращают внимание на аккуратность выполнения всех маневров на дороге.
- Когда пешеход переходит дорогу, то водитель перед совершением маневра не всегда убеждается в том, перешел пешеход дорогу или нет. Сюда же относится и вождение в нетрезвом виде, - добавил Кирсс.
В прошлом году в Эстонии в это время в ДТП погибло 42 человека. На сегодняшний день их уже 52. По словам Таави Кирсса, трагедии случаются, когда выбрана не правильная скорость движения, когда водитель употреблял алкоголь, или участники дорожного движения не были пристегнуты.