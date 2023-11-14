Полицейский назвал причины роста числа трагедий на дорогах

- В действительности дорожно-транспортных происшествий так много, что если посмотреть на то, что происходит на дорогах, то я бы сказал, как сотрудник полиции, что участники дорожного движения часто проявляют легкомысленность, - сказал в комментарии rus.err Таави Кирсс из службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры.

По его словам, водители немного превышают скорость, привыкли пересекать перекрестки на запрещающий сигнал светофора, не всегда обращают внимание на аккуратность выполнения всех маневров на дороге.

- Когда пешеход переходит дорогу, то водитель перед совершением маневра не всегда убеждается в том, перешел пешеход дорогу или нет. Сюда же относится и вождение в нетрезвом виде, - добавил Кирсс.