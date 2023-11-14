За сутки мошенники выманили у жителей Ида-Вирумаа более 15000 евро

Так, 13 ноября жителю Ида-Вирумаа мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и поручил ему осуществить банковский перевод на зарубежный счет. Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 9501 евро.

В тот же день было возбуждено уголовное дело из-за того, что в полицию обратилась женщина, по банковскому счету которой были совершены операции неизвестными лицами. Ущерб составил около 6000 евро.