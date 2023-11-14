Эстонские строители все чаще остаются в Финляндии без работы и возвращаются домой

Во втором квартале этого года в постоянных ценах эстонские строительные компании построили в общей сложности на 12 процентов меньше, чем за тот же период годом ранее. По данным Эстонской кассы по безработице, в этом году в качестве безработных зарегистрировалось больше людей из строительного сектора, чем в предыдущие два года.
- В этом году около 9000 человек. В прошлом году было около 7200. И мы также можем сказать, что количество предложений о работе в сфере строительства в этом году меньше, чем в предыдущие два года, - пояснила руководитель отдела услуг по поиску работы Анника Паулус.
Поскольку строительный сектор Финляндии также находится в серьезном кризисе, меньше работы стало и там. Представитель Строительного союза Финляндии Урмет Ару признал, что доля эстонцев в строительном секторе Финляндии снизилась.
- В Эстонии заработная плата строителей выросла до приличного уровня. Наверное, поэтому многие люди в последние годы уехали на родину, - сказал Ару.
По его словам, раньше для того, чтобы поехать в Финляндию, требовалось лишь желание. Сейчас же люди без навыков уже не нужны. В условиях нынешнего кризиса в строительном секторе довольно многие отсеиваются.
- Многие неквалифицированные строители останутся без работы. В активные времена нужны были простые рабочие, которым можно было выставлять, так сказать, почасовые счета. Тогда они были полезны. Сейчас же оставляют топовых специалистов, которые могут работать самостоятельно и эффективно, - сказал Ару.
В Кассе по безработице также отметили, что в последнее время увеличилось количество эстонцев, вернувшихся в страну из-за потери работы в Финляндии.
- Если обычно в неделю бывает 60 случаев, то на прошлой неделе их было 90, - пояснила Паулус, добавив, что многие работники уже живут в Финляндии, поэтому при сокращении они обращаются в финское Бюро занятости.
По словам Ару, эстонские строители уже стали для финнов слишком дорогими, и они предпочитают нанимать рабочую силу из-за пределов Евросоюза: "Я верю, что у эстонцев и в будущем будет работа в Финляндии, но тенденция в сфере строительства в последние годы действительно такова, что они хотят нанимать рабочих из более отдаленных стран, скорее из третьих стран. На объектах часть можно услышать русскую речь, там также много рабочих из бывшей Югославии".
По словам Ару, люди все еще очень легко адаптируются. Если раньше финны часто не платили эстонским строителям зарплату, то сейчас те создали свои компании и сами режут других.
- Я только что разговаривал с одним таким эстонским работодателем, который вступил в профсоюз несколько или три года назад и указал на множество несправедливостей на своем рабочем месте. А теперь он за последние несколько лет сам стал предпринимателем и ведет себя точно так же, - рассказал Ару.