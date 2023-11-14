Эстонские строители все чаще остаются в Финляндии без работы и возвращаются домой

Во втором квартале этого года в постоянных ценах эстонские строительные компании построили в общей сложности на 12 процентов меньше, чем за тот же период годом ранее. По данным Эстонской кассы по безработице, в этом году в качестве безработных зарегистрировалось больше людей из строительного сектора, чем в предыдущие два года.

- В этом году около 9000 человек. В прошлом году было около 7200. И мы также можем сказать, что количество предложений о работе в сфере строительства в этом году меньше, чем в предыдущие два года, - пояснила руководитель отдела услуг по поиску работы Анника Паулус.

Поскольку строительный сектор Финляндии также находится в серьезном кризисе, меньше работы стало и там. Представитель Строительного союза Финляндии Урмет Ару признал, что доля эстонцев в строительном секторе Финляндии снизилась.

- В Эстонии заработная плата строителей выросла до приличного уровня. Наверное, поэтому многие люди в последние годы уехали на родину, - сказал Ару.

По его словам, раньше для того, чтобы поехать в Финляндию, требовалось лишь желание. Сейчас же люди без навыков уже не нужны. В условиях нынешнего кризиса в строительном секторе довольно многие отсеиваются.