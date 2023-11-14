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На границе с Россией видны признаки направляемой миграции

Северное побережье
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Фото: Матти Кямяря / Põhjarannik

Во вторник министры обороны Эстонии, Финляндии и Швеции обсудили ситуацию с безопасностью Балтийского моря на собрании глав оборонных ведомств ЕС, сообщает rus.err.

Как сообщает rus.err со ссылкой на финское издание Yle, на встрече министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в ситуации с наплывом беженцев без документов, прибывающих на восточную границу, видны признаки направляемой миграции.

Глава оборонного ведомства заявил, что обсудит ситуацию на границе с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Эстония
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