В Госканцелярии приступили к урезанию бюджета

- К сожалению, необходимой экономии невозможно добиться только за счет хозяйственных расходов. Именно поэтому необходимо сокращать и расходы на персонал. Через четыре года канцелярии придется сократить текущие расходы примерно на 1,7 млн, что немного более 400 000 евро в год, - сказал госсекретарь Таймар Петеркоп.

По первоначальным планам Петеркопа, в Госканцелярии упразднят около десятка должностей, но это не означает, что так много людей потеряют работу: "Пересмотрим случаи дублирования, некоторые должности будут не заняты".

- Одной из реорганизаций является слияние двух подразделений - коммуникационного бюро правительства и отдела стратегической коммуникации - в один отдел. Отдел продолжит работать по двум отдельным направлениям - оперативной коммуникации и долгосрочной стратегической коммуникации. Одна из причин этого изменения - изменившаяся среда, в том числе кризисы. Мы должны действовать быстро, эффективно и с максимальной синергией, - сказал Петеркоп.