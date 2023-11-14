В ходе рейда поймали двух водителей автобуса без прав

Выявлено два очень серьезных нарушения: за рулем двух автобусов с пассажирами оказались водители без прав на управление автомобилем. На экстренную проверку были отправлены три автобуса и один грузовой автомобиль с прицепом, в восьми случаях были выявлены мелкие и крупные нарушения режима труда и отдыха.