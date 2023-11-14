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В ходе рейда поймали двух водителей автобуса без прав

Северное побережье
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Школьный автобус.
Школьный автобус. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

В ходе проведенного на прошлой неделе Департаментом полиции и погранохраны совместно с Департаментом транспорта рейда проверяли автобусы и грузовые автомобили. Было проверено 25 автобусов и 3 грузовых автомобиля, из них 19 находились в исправном состоянии, в 9 выявлены нарушения.

Рейд провели в рамках общеевропейской недели ROADPOL (Европейская сеть дорожной полиции).

Выявлено два очень серьезных нарушения: за рулем двух автобусов с пассажирами оказались водители без прав на управление автомобилем. На экстренную проверку были отправлены три автобуса и один грузовой автомобиль с прицепом, в восьми случаях были выявлены мелкие и крупные нарушения режима труда и отдыха.

В 2023 году произошло 73 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей автобусов, в которых пострадали 74 человека и погиб 1 человек. С участием грузовых автомобилей за этой же время произошло 131 серьезное дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали 158 и погибли 17 человек.

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