В ходе рейда поймали двух водителей автобуса без прав

В ходе проведенного на прошлой неделе Департаментом полиции и погранохраны совместно с Департаментом транспорта рейда проверяли автобусы и грузовые автомобили. Было проверено 25 автобусов и 3 грузовых автомобиля, из них 19 находились в исправном состоянии, в 9 выявлены нарушения.
Рейд провели в рамках общеевропейской недели ROADPOL (Европейская сеть дорожной полиции).
Выявлено два очень серьезных нарушения: за рулем двух автобусов с пассажирами оказались водители без прав на управление автомобилем. На экстренную проверку были отправлены три автобуса и один грузовой автомобиль с прицепом, в восьми случаях были выявлены мелкие и крупные нарушения режима труда и отдыха.
В 2023 году произошло 73 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей автобусов, в которых пострадали 74 человека и погиб 1 человек. С участием грузовых автомобилей за этой же время произошло 131 серьезное дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали 158 и погибли 17 человек.