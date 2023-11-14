Благоприятные условия для роста популяции волков вынуждают увеличивать лимиты на отстрел

Леэло Кукк, заместитель генерального директора Департамента по охране окружающей среды в области дикой природы, рассказал, что волк в Эстонии чувствует себя очень хорошо: по оценкам, в настоящее время в наших лесах насчитывается 34 помета волчат.

- Объем охоты, утвержденный Департаментом по охране окружающей среды, выше, чем в прошлом году [116 волков в 2022 году - ред.], поскольку количество волков превышает диапазон, согласованный в плане борьбы с крупными хищниками. По состоянию на конец октября точно известно о 34 пометах с волчатами. В плане управления согласованной целью является обеспечение существования 20-30 пометов, избегая при этом увеличения ущерба, наносимого хищниками. Этот год показывает, что увеличение количества пометов сверх лимитов, согласованных в плане, значительно увеличило ущерб, - пояснил Кукк.

По его словам, волк начал возвращаться во многие европейские страны, где его почти истребили, а в соседних странах - Латвии и Литве - в последние годы поголовье неуклонно растет. Эстонский волк является частью балтийской популяции, в связи с чем в ближайшее время будет проведен семинар с коллегами из Латвии и Литвы, целью которого является обмен информацией об организации охраны и охоты на волков в трех странах Балтии, - пояснил Леэло Кукк.

Лимиты на отстрел волков на ноябрь 2023 года по регионам Эстонии можно посмотреть на домашней странице Департамента по охране окружающей среды.

При необходимости объемы охоты будут корректироваться в период охоты по мере поступления дополнительных данных. Цель меры - уменьшить причиняемый волками ущерб.