Благоприятные условия для роста популяции волков вынуждают увеличивать лимиты на отстрел

Департамент по охране окружающей среды выдал разрешение на отстрел в текущем сезоне - с ноября по февраль следующего года - 144 волков. Из них 10 - в Ида-Вирумаа.
Леэло Кукк, заместитель генерального директора Департамента по охране окружающей среды в области дикой природы, рассказал, что волк в Эстонии чувствует себя очень хорошо: по оценкам, в настоящее время в наших лесах насчитывается 34 помета волчат.
- Объем охоты, утвержденный Департаментом по охране окружающей среды, выше, чем в прошлом году [116 волков в 2022 году - ред.], поскольку количество волков превышает диапазон, согласованный в плане борьбы с крупными хищниками. По состоянию на конец октября точно известно о 34 пометах с волчатами. В плане управления согласованной целью является обеспечение существования 20-30 пометов, избегая при этом увеличения ущерба, наносимого хищниками. Этот год показывает, что увеличение количества пометов сверх лимитов, согласованных в плане, значительно увеличило ущерб, - пояснил Кукк.
По его словам, волк начал возвращаться во многие европейские страны, где его почти истребили, а в соседних странах - Латвии и Литве - в последние годы поголовье неуклонно растет. Эстонский волк является частью балтийской популяции, в связи с чем в ближайшее время будет проведен семинар с коллегами из Латвии и Литвы, целью которого является обмен информацией об организации охраны и охоты на волков в трех странах Балтии, - пояснил Леэло Кукк.
Лимиты на отстрел волков на ноябрь 2023 года по регионам Эстонии можно посмотреть на домашней странице Департамента по охране окружающей среды.
При необходимости объемы охоты будут корректироваться в период охоты по мере поступления дополнительных данных. Цель меры - уменьшить причиняемый волками ущерб.
В 2023 году Департамент окружающей среды зарегистрировал 301 нападение волков на скот и домашних животных. Больше всего нападений волков в этом году произошло в Рапламаа, где зафиксировано 51 нападение, за ним следуют Харьюмаа – 49, Вильяндимаа - 40 и Пярнумаа - 38 нападений. Если в прошлом году от волков было убито 748 овец, то в этом году к началу волчьей охоты - 1110 овец, еще 257 овец получили ранения.