Мужчиной, который во вторник в Йыхви попал под поезд и погиб, оказался пропавший Вячеслав

Вячеслав (70 лет) покинул банковскую контору на Раквере пыйк в Йыхви в 15.30 и ушел в неизвестном направлении. По состоянию здоровья мужчина мог плохо ориентироваться во времени и местности. Полиция проверила возможные места нахождения мужчины и искала его на разных улицах, но безрезультатно.

В 20.41 того же вечера на железнодорожных путях в нескольких сотнях метров от железнодорожной станции Йыхви было зафиксировано происшествие, где под поезд, следовавший из Таллинна в Нарву, попал человек.

- Одежда погибшего и другие признаки дают основание полагать, что попавшим под поезд с большой вероятностью был разыскиваемый 70-летний Вячеслав. Травмы мужчины были настолько тяжелыми, что он скончался на месте, - заявил пресс-представитель полиции в среду утром.

Находившийся на месте следователь полиции Расмус Сарап рассказал "Северному побережью", что погибший - пожилой мужчина и, по предварительным данным, перед несчастным случаем он сидел на рельсах, а поезд не успел затормозить, чтобы избежать наезда.

Авария произошла за несколько сотен метров до железнодорожной станции Йыхви, когда пассажирский поезд "Elron" следовал из Таллинна в Нарву. Из-за аварии движение поездов остановилось.