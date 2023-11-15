МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.11-23.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 16 по 23 ноября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 16 ноября
* В Йыхвиской гимназии в 18.00 - традиционный школьный концерт. Вход бесплатный.
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - Сепо Сеэман в монокомедии "Eesti mees ja tema poeg" / "Эстонский мужчина и его сын". Билеты в предварительной продаже в "Fienta" и в Мяэтагузеском народном доме до 12 ноября - 18 евро, позже - 21 евро. Кафе хутора Тагавялья открыто с 18.00 до 19.00 и в перерыве спектакля.
Пятница, 17 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок чтения для русскоязычных детей 7-10 лет "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски": kadripäev / Кадрипяэв. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Нарвском замке в 17.00 - концерт учеников Нарвской музыкальной школы.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 в рамках XXIX Международного музыкального фестиваля имени Евгения Мравинского - фортепианный вечер: выступает Михайло Диордиев (Украина/Австрия).
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках XV Йыхвиского балетного фестиваля - "Жизель", балет Адольфа Адама в исполнении артистов Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко. Билет - 27-52 евро.
Суббота, 18 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: Всемирный день ребенка, в рамках Недели литературы Северных стран читаем книгу "Vahtramäe Emil" / "Эмиль из Лённеберги". Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - концерт "На радость всех отцов". После концерта вас ждет интерактивная программа для всей семьи и мастерская по декупажу. В концерте принимают участие смешанный ансамбль Таммику, женский ансамбль народного танца Таммику, танцевальный коллектив Йыхвиской гимназии "Jõhvikas", танцевальный коллектив "Загадка", солисты Йыхвиской основной школы "Laulvad Jõhvikad", танцевальный коллектив "Антарес", Марилийс и Борис Мяннима. Ведущая концерта - Хели Вяхк. Билет - 5 евро. Информация по тел. 507 4616.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - концерт "Hurmav sügis" / "Восхитительная осень": выступает ансамбль "Perelaz" украинского общества "Dva Koljorõ".
* В Йыхвиской церкви святого Михаила в 14.00 - концерт в честь 30-летия деятельности органиста Михайловского прихода Светланы Кекишевой. Выступают Светлана Кекишева, виолончелист Андреас Ленд и гитаристка Елена Осипова. Концертная программа включает произведения Эллера, Мяги, Эхала, Пухоля, Пьяццоллы и других композиторов.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - юбилейный концерт ансамбля танца "Юн-ост".
* В Силламяэском центре культуры в 17.00 в рамках XXIX Международного музыкального фестиваля имени Евгения Мравинского - фортепианный вечер: выступает Михайло Диордиев (Украина/Австрия).
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках XV Йыхвиского балетного фестиваля - балетный гала в исполнении артистов Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко. Билет - 27-52 евро.
Воскресенье, 19 ноября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - XVIII фольклорный праздник "Яурам". В программе: выступления коллективов народного танца и музыки; в гостях Терье Пуйстая, лектор Школы эстонского народного наследия. Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "Времена года" - Вивальди 345": выступает септет "Liberation" (Голландия/Украина). Билет - 14 и 18 евро.
* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 17.00 - в рамках XXIX Международного музыкального фестиваля имени Евгения Мравинского - фортепианный вечер: выступает Михайло Диордиев (Украина/Австрия).
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках XV Йыхвиского балетного фестиваля - "Белоснежка и семь гномов", балет для детей в исполнении артистов Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко. Билет - 20-25 евро.
Вторник, 21 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Smilers XXX Afterparty", концерт в честь дня рождения группы "Smilers". Билет - 38,20-59 евро.
Среда, 22 ноября
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 14.00 - встреча литературного клуба, Майан Кярмас.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Утиная охота", спектакль Русского театра Эстонии. Музыкальная трагикомедия. Возрастные ограничения: 16+. С синхронным переводом на эстонский язык. Билет - 15 евро.
СПОРТ
Четверг, 16 ноября
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "NPM Silmet" (Силламяэ).
Пятница, 17 ноября
* В Йыхвиском спортхолле в 19.30 - народная лига по баскетболу: БК "HITO" - "Jõhvi gümnaasium" / СК "Karjamaa".
Суббота, 18 ноября
* В Йыхвиском спортхолле в 14.00 - открытый чемпионат Йыхви по боксу, полуфиналы.
* В Нарвском спортцентре в 16.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva" - "Toila".
* В Нарвском ледовом центре в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - "Välk 494" (Тарту).
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "NPM Silmet" (Силламяэ).
Воскресенье, 19 ноября
* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - открытый чемпионат Йыхви по боксу, финал.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - ФК "Joker" (Раазику).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" (Таллинн).
Четверг, 23 ноября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 2-й тур.
РАЗНОЕ
Четверг, 16 ноября
* В Эстонском шахтном музее в 11.30 - инфодень Кохтлаского исторического кружка: в гостях Тойво Хауг из общества деревни Пяйте. Тема: топонимы Вайвараского кихельконда.
* B Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 11-16 лет. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
Суббота, 18 ноября
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 16.00 - творческий чайный вечер "Art & Chai". Необходимо зарегистрироваться. Количество мест ограничено. Билет - 12 евро.
Воскресенье, 19 ноября
* В Музее Ийзакуского кихельконда с 11.00 - конференция на тему лесных братьев Вирумаа.
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Предварительное бронирование. Информация по тел. 332 2008.
Понедельник, 20 ноября
* В Нарва-Йыэсуу - фестиваль душевного здоровья: 18.00 - лекция на тему душевного здоровья и искусства для души в народном доме Ольгина, скандинавская ходьба и тренировка на открытом воздухе у Белого зала Нарва-Йыэсуу, 19.00 - йога у Синимяэского Дома спорта.
Вторник, 21 ноября
* В Нарва-Йыэсуу - фестиваль душевного здоровья: 18.00 - лекция на тему душевного здоровья и искусства для души в Синимяэском Доме спорта, в Белом зале Нарва-Йыэсуу - лекция о книгах для душевного здоровья.
Среда, 22 ноября
* B Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 "Kõlab nagu rahva oma kaitse": в гостях Март Юур и Андрус Кивиряхк. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Нарва-Йыэсуу - фестиваль душевного здоровья: 18.00 - скандинавская ходьба и тренировка на открытом воздухе у Синимяэского Дома спорта, 19.00 - йога в народном доме Ольгина.
Четверг, 23 ноября
* B Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 11-16 лет. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 18.00 - развлечения Кадри и Мартов. Ждем Кадри и Мартов 21-го века.
* В Нарва-Йыэсуу - фестиваль душевного здоровья: 18.00 - лекция о книгах для душевного здоровья в Синимяэском Доме спорта, йога в Белом зале Нарва-Йыэсуу.
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