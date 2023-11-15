МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.11-23.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 16 ноября

* В Йыхвиской гимназии в 18.00 - традиционный школьный концерт. Вход бесплатный.

* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - Сепо Сеэман в монокомедии "Eesti mees ja tema poeg" / "Эстонский мужчина и его сын". Билеты в предварительной продаже в "Fienta" и в Мяэтагузеском народном доме до 12 ноября - 18 евро, позже - 21 евро. Кафе хутора Тагавялья открыто с 18.00 до 19.00 и в перерыве спектакля.

Пятница, 17 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок чтения для русскоязычных детей 7-10 лет "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски": kadripäev / Кадрипяэв. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Нарвском замке в 17.00 - концерт учеников Нарвской музыкальной школы.

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 в рамках XXIX Международного музыкального фестиваля имени Евгения Мравинского - фортепианный вечер: выступает Михайло Диордиев (Украина/Австрия).

"Жизель" в исполнении артистов Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко. Фото: Jõhvi balletifestival

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках XV Йыхвиского балетного фестиваля - "Жизель", балет Адольфа Адама в исполнении артистов Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко. Билет - 27-52 евро.

Суббота, 18 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: Всемирный день ребенка, в рамках Недели литературы Северных стран читаем книгу "Vahtramäe Emil" / "Эмиль из Лённеберги". Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.

Танцевальный коллектив "Загадка". Снимок из архива 2018 года. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik