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Светлана Кекишева: "Орган - моя душа"

Ирина Кивисельг
, журналист
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Светлана Кекишева благодарна судьбе за то, что она привела ее в церковь к органу.
Светлана Кекишева благодарна судьбе за то, что она привела ее в церковь к органу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Органистка Йыхвиской церкви святого Михаила Светлана Кекишева нынешней осенью отмечает должностной юбилей - тридцать лет назад она впервые пришла сюда и присела к органу, который покорил ее душу. И не только сопровождает все службы, праздники и церковные события, здесь проходят и ее уроки с учениками, заинтересованными в изучении этого инструмента. А в честь юбилея в субботу, 18 ноября в 14.00 под сводами церкви состоится бесплатный музыкальный концерт - к органистке присоединятся Андреас Ленд (виолончель) и Елена Осипова (гитара).

Светлана шутя говорит, что в церковь ее направили высшие силы, потому что ничего случайного не бывает. Она пришла сюда в 19 лет, работать, но не органисткой, а вести музыкальные занятия в воскресной школе.

- Подтолкнула моя первая учительница по сольфеджио из Кохтла-Ярвеской музыкальной школы Гизелла Вениаминовна Грубба, - рассказывает она. - Называю ее своим ангелом-хранителем, потому что очень многое в моей жизни состоялось благодаря ее поддержке и участию. После окончания музучилища имени Георга Отса по классу фортепиано я искала работу, но вакансий нигде не было. Гизелла посоветовала пойти в церковь, говорит, что видела объявление в "Северном побережье" о том, что они ищут учителя музыки. Она выступала там со смешанным хором "Хели", рассказала много хорошего о пасторе Пеэтере Калдуре.

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