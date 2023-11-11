Светлана Кекишева: "Орган - моя душа"

Органистка Йыхвиской церкви святого Михаила Светлана Кекишева нынешней осенью отмечает должностной юбилей - тридцать лет назад она впервые пришла сюда и присела к органу, который покорил ее душу. И не только сопровождает все службы, праздники и церковные события, здесь проходят и ее уроки с учениками, заинтересованными в изучении этого инструмента. А в честь юбилея в субботу, 18 ноября в 14.00 под сводами церкви состоится бесплатный музыкальный концерт - к органистке присоединятся Андреас Ленд (виолончель) и Елена Осипова (гитара).