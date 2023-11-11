Светлана Кекишева: "Орган - моя душа"

Светлана шутя говорит, что в церковь ее направили высшие силы, потому что ничего случайного не бывает. Она пришла сюда в 19 лет, работать, но не органисткой, а вести музыкальные занятия в воскресной школе.

- Подтолкнула моя первая учительница по сольфеджио из Кохтла-Ярвеской музыкальной школы Гизелла Вениаминовна Грубба, - рассказывает она. - Называю ее своим ангелом-хранителем, потому что очень многое в моей жизни состоялось благодаря ее поддержке и участию. После окончания музучилища имени Георга Отса по классу фортепиано я искала работу, но вакансий нигде не было. Гизелла посоветовала пойти в церковь, говорит, что видела объявление в "Северном побережье" о том, что они ищут учителя музыки. Она выступала там со смешанным хором "Хели", рассказала много хорошего о пасторе Пеэтере Калдуре.