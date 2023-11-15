Эстония переходит на зимний скоростной режим

На всех участках дорог 2+1 и некоторых участках дорог 2+2 ограничение скорости сохраняется на уровне 100 км/ч. В остальных случаях максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. При этом Транспортное агентство имеет право устанавливать максимально разрешенную скорость до 110 км/ч на участках дорог, имеющих дорожные знаки с изменяемой информацией в светлое время суток и при хороших условиях движения.

- Участникам дорожного движения важно помнить, что максимально разрешенная скорость не всегда является безопасной. В зимний период, безусловно, необходимо следить за дорогой и условиями движения и выбирать подходящую скорость, - сказал руководитель Центра управления движением Транспортного агентства Сийм Вайкмаа.

Также он напомнил, что в зимних дорожных условиях обгон может занять значительно больше времени.

Поскольку полосы обгона на дорогах 2+1 имеют ограниченную длину, этого опасного маневра следует избегать. Даже на дорогах 2+2 скользкость дорожного покрытия при обгоне может быть разной в разных полосах.

Зимой ограничение скорости в Эстонии составит до 110 км/ч на общей дистанции 197,5 километров и 100 км/ч на общей дистанции 151,3 километра. Более высокая скорость устанавливается в тех местах, где дорожная обстановка для этого подходит. На тех участках, где повышен риск аварий с участием диких животных и пешеходов, зимой скорость сохранится на уровне 90 км/ч.