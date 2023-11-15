Эстония переходит на зимний скоростной режим

Сегодня на скоростных дорогах Эстонии будут сняты дорожные знаки о максимально разрешенной в летний период скорости 110 км/ч.
На всех участках дорог 2+1 и некоторых участках дорог 2+2 ограничение скорости сохраняется на уровне 100 км/ч. В остальных случаях максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. При этом Транспортное агентство имеет право устанавливать максимально разрешенную скорость до 110 км/ч на участках дорог, имеющих дорожные знаки с изменяемой информацией в светлое время суток и при хороших условиях движения.
- Участникам дорожного движения важно помнить, что максимально разрешенная скорость не всегда является безопасной. В зимний период, безусловно, необходимо следить за дорогой и условиями движения и выбирать подходящую скорость, - сказал руководитель Центра управления движением Транспортного агентства Сийм Вайкмаа.
Также он напомнил, что в зимних дорожных условиях обгон может занять значительно больше времени.
Поскольку полосы обгона на дорогах 2+1 имеют ограниченную длину, этого опасного маневра следует избегать. Даже на дорогах 2+2 скользкость дорожного покрытия при обгоне может быть разной в разных полосах.
Зимой ограничение скорости в Эстонии составит до 110 км/ч на общей дистанции 197,5 километров и 100 км/ч на общей дистанции 151,3 километра. Более высокая скорость устанавливается в тех местах, где дорожная обстановка для этого подходит. На тех участках, где повышен риск аварий с участием диких животных и пешеходов, зимой скорость сохранится на уровне 90 км/ч.
На участке шоссе Таллинн-Нарва 2+2 от Маарду до Ааспера в этом году из соображений безопасности скорость не будет превышать 90 км/ч.
- На ограничение скорости на дороге Таллинн-Нарва влияет несколько факторов: диким животным в основном не перекрыт выход на дорогу, на дороге также много левых поворотов и разворотов, а также пешеходы переходят дорогу в районе автобусных остановок, - пояснил Вайкмаа.
Кроме того, сказывается и более низкая частота движения в Ляэне-Вирумаа, из-за чего противоскользящие материалы, особенно на второй полосе, действуют не так эффективно, как на участках дорог с более высокой частотой движения.
Скорость необходимо снизить, поскольку понижение температуры приводит к большему риску пробуксовки. Чтобы безопасно добраться до пункта назначения, водители должны выбирать скорость движения и безопасный стиль вождения в соответствии с дорожными условиями. Скользкая дорога зимой требует повышенного внимания со стороны водителей и внимания других участников дорожного движения. Помимо возможной скользкости, высокая доля темных часов также делает вождение более опасным.