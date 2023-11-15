Каждый третий водитель неправильно включает свет при остановке автомобиля на трассе

По мнению Индрека Мадара, эксперта по дорожному движению и руководителя OÜ Autosõit, правильное использование света является одним из важнейших факторов, способствующим безопасности дорожного движения, наравне с выбором правильной скорости движения.

- При движении автомобиля по трассе причины остановки могут быть разные, будь то остановка в лесу по просьбе детей или желание убрать препятствие, попавшее на дорогу и угрожающее движению транспорта, например, сломанную ветку дерева, - рассказал Индрек Мадар. - К сожалению, очень часто на дорогах можно встретить водителей, которые останавливают транспортное средство, оставляют ближний свет или ближний свет с аварийкой и тем самым подвергают себя и других участников движения большой опасности.

В опросе, проведенном Norstat в сентябре и октябре, шесть процентов людей, которые водят машину каждый день, ответили, что оставляют включенным ближний свет только при остановке. 28% добавляют аварийную сигнализацию к ближнему свету. Остальные, то есть 66 процентов водителей, делают правильный выбор с точки зрения безопасности дорожного движения, то есть переключают ближний свет на габаритные огни и добавляют аварийку.