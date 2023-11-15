Каждый третий водитель неправильно включает свет при остановке автомобиля на трассе

Недавнее исследование, проведенное по заказу "Saku Õlletehas" исследовательской компанией Norstat, показывает, что каждый третий водитель не переключает ближний свет на стояночные огни, когда останавливает транспортное средство на обочине дороги в темноте, тем самым подвергая себя и других опасности.
По мнению Индрека Мадара, эксперта по дорожному движению и руководителя OÜ Autosõit, правильное использование света является одним из важнейших факторов, способствующим безопасности дорожного движения, наравне с выбором правильной скорости движения.
- При движении автомобиля по трассе причины остановки могут быть разные, будь то остановка в лесу по просьбе детей или желание убрать препятствие, попавшее на дорогу и угрожающее движению транспорта, например, сломанную ветку дерева, - рассказал Индрек Мадар. - К сожалению, очень часто на дорогах можно встретить водителей, которые останавливают транспортное средство, оставляют ближний свет или ближний свет с аварийкой и тем самым подвергают себя и других участников движения большой опасности.
В опросе, проведенном Norstat в сентябре и октябре, шесть процентов людей, которые водят машину каждый день, ответили, что оставляют включенным ближний свет только при остановке. 28% добавляют аварийную сигнализацию к ближнему свету. Остальные, то есть 66 процентов водителей, делают правильный выбор с точки зрения безопасности дорожного движения, то есть переключают ближний свет на габаритные огни и добавляют аварийку.
- Если на остановленном автомобиле включены ближние фары, вы создаете ситуацию, когда вокруг вашего автомобиля создается темная зона. Другими словами, это означает, что если вы откроете дверь и отойдете в сторону автомобиля, встречный водитель вас не увидит, потому что фары вашего собственного автомобиля создают световую завесу, за которой ничего не видно, - сказал Индрек Мадар. - Учитывая, что скорость этой машины по шоссе, скорее всего, 90 километров в час, это крайне опасная ситуация для пешехода - которым автоматически становится человек, вышедший из машины.
По словам Индрека Мадара, включение аварийки здесь также не поможет, так как сила света ближнего света выше, чем у аварийки, из-за чего встречный водитель не может видеть мигающую аварийку.
- Дополнительная проблема, возникающая при остановке автомобиля с ближним светом фар, заключается в том, что, например, водитель с дальним светом фар часто не осознает, что транспортное средство остановлено, и включает на своем автомобиле ближний свет фар. Если длина света дальнего света составляет 150 метров, то ближнего света фар в три раза меньше, то есть 45 метров, - добавляет специалист.
Участнику дорожного движения, заметившему стоящее на обочине транспортное средство с ближним светом фар, рекомендуется включить дальний свет и снизить скорость, так как рядом с припаркованным автомобилем на дороге могут находиться люди или препятствия.
По словам члена правления Saku Õlletehas Яана Хярмса, сотрудники предприятия ежедневно проезжают сотни километров по Эстонии, и подобные ситуации, подвергающие опасности жизни участников дорожного движения, к сожалению, являются обычным явлением.
В качестве еще одной частой ошибки в использовании фар, которая фактически не оказывает никакого влияния на дальний свет, Хярмс, основываясь на наблюдениях сотрудников Сакуского пивоваренного завода, указал на тот факт, что значительное количество водителей в темное время суток помимо дальнего света фар используют противотуманные фары.
Использование противотуманных фар также было исследовано в ходе исследования Norstat, и восемь процентов водителей признались, что они почти всегда используют противотуманные фары при движении с полным светом по дороге за пределами населенного пункта. 50% используют противотуманные фары только при очень плохой видимости, а 42% иногда используют противотуманные фары.
По мнению дорожного эксперта Индрека Мадара, неправильное использование противотуманных фар имеет две основные проблемы - с одной стороны, водитель обманывает себя, а с другой - ухудшает видимость встречного транспорта.
- Световой луч противотуманной фары достигает всего лишь 15 метров от автомобиля. Учитывая, что, например, при движении со скоростью 80 километров в час автомобиль за одну секунду преодолевает 22 метра - это минимум для водителя. Образно говоря, противотуманные фары полезна на этой скорости лишь постольку, поскольку водителю лучше видно то, что он наезжает, - описал Мадар.
По его словам, правильно использовать противотуманные фары только в случае очень плохой видимости - туман, дождь, метель. Противотуманные фары помогают на скорости до 50-60 километров в час.
С другой стороны, неправильно используемые противотуманные фары мешают встречному транспорту. "Особенно в ситуации, когда дорожное покрытие мокрое или сырое, от дороги отражаются четыре фары вместо двух, а это мешает глазам встречного водителя и, следовательно, снижает безопасность движения", - добавил Мадар.
Задний противотуманный фонарь необходимо использовать при сильном тумане, а также при наличии на дороге пыли или летающего снега.
Опрос о привычках вождения проводился исследовательской компанией Norstat с 26 сентября по 5 октября. Всего в опросе принял участие 1001 человек в возрасте от 18 до 74 лет.