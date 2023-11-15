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День любопытства охватит и Нарву

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Нарвская гимназия. Снимок иллюстративный.
Нарвская гимназия. Снимок иллюстративный. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Таллиннский университет нынче отметит День любопытства не только в Таллинне, но и в Нарве: расширяющий кругозор школьный день, когда уроки будут вести университетские преподаватели, в пятницу устроят для учащихся Нарвской гимназии.

В проходящем в Таллинне Дне любопытства можно будет поучаствовать также по прямой трансляции. "Организация лекций Дня любопытства служит двум важным целям - расширению кругозора учащихся и ознакомлению их с новыми научными достижениями", - объяснила проректор Таллиннского университета по развитию Катрин Сакс.

По словам директора Нарвской гимназии Тейви Габриэль, День любопытства предоставляет ида-вируским учащимся прекрасную возможность встретиться с признанными учеными из разных областей знаний. В Нарвской гимназии лекции прочитают профессор экогидрологии Яанус Терасмаа, доцент Мария Зельцер, проректор по развитию Катрин Сакс, профессор социального здравоохранения Мерике Сисаск, ученый-литературовед Айя Сакова, а также лектор по политике и международным отношениям Бенджамин Клаше.

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