День любопытства охватит и Нарву

Таллиннский университет нынче отметит День любопытства не только в Таллинне, но и в Нарве: расширяющий кругозор школьный день, когда уроки будут вести университетские преподаватели, в пятницу устроят для учащихся Нарвской гимназии.
В проходящем в Таллинне Дне любопытства можно будет поучаствовать также по прямой трансляции. "Организация лекций Дня любопытства служит двум важным целям - расширению кругозора учащихся и ознакомлению их с новыми научными достижениями", - объяснила проректор Таллиннского университета по развитию Катрин Сакс.
По словам директора Нарвской гимназии Тейви Габриэль, День любопытства предоставляет ида-вируским учащимся прекрасную возможность встретиться с признанными учеными из разных областей знаний. В Нарвской гимназии лекции прочитают профессор экогидрологии Яанус Терасмаа, доцент Мария Зельцер, проректор по развитию Катрин Сакс, профессор социального здравоохранения Мерике Сисаск, ученый-литературовед Айя Сакова, а также лектор по политике и международным отношениям Бенджамин Клаше.