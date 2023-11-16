Марк Герасименко: Помимо Нарвы, во внимании государства нуждается и остальной Ида-Вирумаа

Столичные политики и чиновники, занимающиеся проблемами уезда, уделяют Нарве особое внимание. Говорят, правда, "Ида-Вирумаа", но подразумевают все же Нарву.

Это ужасная проблема отношения. Жители всех муниципалитетов Ида-Вирумаа заслуживают лучшего будущего, и отдавать предпочтение одному самоуправлению перед другими неправильно. К тому же, большая часть идавирусцев живет не в Нарве! Из более чем 130000 жителей уезда лишь немногим более 50000 проживают в приграничном городе.

Поэтому в будущем при распределении средств поддержки, предназначенных для Ида-Вирумаа, часть сумм можно было бы зарезервировать для каждого конкретного самоуправления, чтобы некоторая часть помощи дошла до всех частей уезда. Этого нельзя сделать в случае уже принятых программ, но в будущем часть денег в каждой новой госпрограмме Ида-Вирумаа могла бы предназначаться для конкретного самоуправления. Тогда жители всех муниципалитетов уезда почувствуют, что о них тоже заботятся.

Кроме того, с точки зрения логистики не самое разумное концентрировать все рабочие места в самом восточном городе уезда, куда потом придется ездить на работу жителям Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, Кивиыли и даже Ийзаку. Это нельзя считать разумным. Решением могло бы стать привлечение новых проектов не только в Нарву, но и в другие города и волости уезда.

Да, это в первую очередь задача руководителей местного самоуправления. Однако у государства есть возможность поддержать этот процесс, но оно также может и дальше отдавать предпочтение Нарве. Это вопрос политического выбора.

Нарвитяне заслуживают лучшего будущего. Но этого заслуживают и жители Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Кивиыли. И, конечно же, жители малонаселенных районов.