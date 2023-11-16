Марк Герасименко: Помимо Нарвы, во внимании государства нуждается и остальной Ида-Вирумаа

Несмотря на различные неудачи, такие как вялое использование средств фонда справедливого перехода, нельзя утверждать, что политики и министерства не обращают внимания на проблемы Ида-Виру. Конечно, обращают. Но проблема заключается в том, что это внимание распределяется между самоуправлениями уезда не очень равномерно.
По данным кассы по безработице, по состоянию на 9 ноября этого года в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 6967 безработных. Однако уровень безработицы высок не только в Нарве, о которой больше всего говорят эстонские политики, но и в других городах Ида-Вирумаа, и поэтому необходимо принимать меры по привлечению инвестиций и созданию рабочих мест и там.
Но большинство новых крупных предприятий в Ида-Вирумаа планируют создать в Нарве и ее окрестностях. Завод по производству магнитов приходит в Нарву. Золоперерабатывающий завод придет в Нарву. Завод по производству сланцевого масла будет находиться рядом с Нарвой. Это примеры с высокой степенью воздействия.
Я, конечно, не обвиняю Нарву в захвате новых рабочих мест и заводов за счет других регионов Ида-Вирумаа. Каждый руководитель самоуправления должен в первую очередь отстаивать интересы своего города или волости. Поэтому можно только похвалить недавно отстраненную от должности бывшего мэра Нарвы Катри Райк, при которой было принято решение о создании большинства новых производственных мощностей и проектов в Нарве.
"Лицам, принимающим решения в столице, пора осознать, что Ида-Вирумаа - это далеко не только Нарва".
МАРК ГЕРАСИМЕНКО, член уставной и программной комиссии СДПЭ
Однако это не означает, что руководители Йыхви, Силламяэ и Кивиыли некомпетентны или уступают Райк. Я считаю, что все уездные муниципальные руководители делают все возможное, чтобы привлечь в свой муниципалитет новых работодателей.
Столичные политики и чиновники, занимающиеся проблемами уезда, уделяют Нарве особое внимание. Говорят, правда, "Ида-Вирумаа", но подразумевают все же Нарву.
Это ужасная проблема отношения. Жители всех муниципалитетов Ида-Вирумаа заслуживают лучшего будущего, и отдавать предпочтение одному самоуправлению перед другими неправильно. К тому же, большая часть идавирусцев живет не в Нарве! Из более чем 130000 жителей уезда лишь немногим более 50000 проживают в приграничном городе.
Поэтому в будущем при распределении средств поддержки, предназначенных для Ида-Вирумаа, часть сумм можно было бы зарезервировать для каждого конкретного самоуправления, чтобы некоторая часть помощи дошла до всех частей уезда. Этого нельзя сделать в случае уже принятых программ, но в будущем часть денег в каждой новой госпрограмме Ида-Вирумаа могла бы предназначаться для конкретного самоуправления. Тогда жители всех муниципалитетов уезда почувствуют, что о них тоже заботятся.
Кроме того, с точки зрения логистики не самое разумное концентрировать все рабочие места в самом восточном городе уезда, куда потом придется ездить на работу жителям Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, Кивиыли и даже Ийзаку. Это нельзя считать разумным. Решением могло бы стать привлечение новых проектов не только в Нарву, но и в другие города и волости уезда.
Да, это в первую очередь задача руководителей местного самоуправления. Однако у государства есть возможность поддержать этот процесс, но оно также может и дальше отдавать предпочтение Нарве. Это вопрос политического выбора.
Нарвитяне заслуживают лучшего будущего. Но этого заслуживают и жители Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Кивиыли. И, конечно же, жители малонаселенных районов.
Лицам, принимающим решения в столице, пора осознать, что Ида-Вирумаа - это далеко не только Нарва. Остается надеяться, что недавно назначенный представитель правительства в уезде Яанус Пурга сумеет донести до власть имущих эту простую истину.