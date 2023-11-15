ПРОГНОЗ БАНКА ⟩ В 2023 году спад экономики Эстонии составит 2,5%

Согласно опубликованному в среду прогнозу Swedbank, в следующем году ожидается рост эстонской экономики на 0,7 процента, а еще через год она вырастет на 2,3 процента.

По мнению макроаналитков Swedbank, несмотря на длительную рецессию, ситуация на рынке труда остается неплохой. Занятость высока, уровень безработицы повысился лишь умеренно, а рост заработной платы продолжает оставаться сильным.

По итогам текущего года уровень безработицы составит 6,8 процента. В следующем году он вырастет до 7,6 процента, а еще через год по мере восстановления экономики понизится до 6,3 процента, прогнозируют экономисты Swedbank.

В текущем году, согласно прогнозу, зарплаты вырастут на 11,2%. В дальнейшем их рост замедлится - до 7,4 процента в следующем году и до 7,1 процента в 2025.