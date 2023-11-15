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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве напали на несовершеннолетнего

Северное побережье
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

13 ноября в полицию сообщили, что на проспекте Выйду в Нарве неустановленный мужчина напал на 17-летнего юношу.

Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.

Работник горуправления пострадал во время визита на дом

13 ноября 24-летний мужчина напал в Кохтла-Ярве на работника горуправления во время его визита на дом. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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