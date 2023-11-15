СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве напали на несовершеннолетнего

13 ноября в полицию сообщили, что на проспекте Выйду в Нарве неустановленный мужчина напал на 17-летнего юношу.
Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.
Работник горуправления пострадал во время визита на дом
13 ноября 24-летний мужчина напал в Кохтла-Ярве на работника горуправления во время его визита на дом. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.