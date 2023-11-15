СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве напали на несовершеннолетнего

Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.

Работник горуправления пострадал во время визита на дом

13 ноября 24-летний мужчина напал в Кохтла-Ярве на работника горуправления во время его визита на дом. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.