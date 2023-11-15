Эстонские деревообрабатывающие предприятия страдают от падения цен на рынке

Эстонским деревообрабатывающим предприятиям все сложнее конкурировать из-за оставшихся неизменными цен на энергию и сырье, пишет rus.err.
За год сосновые бревна подешевели почти на треть, а еловые - почти на 20 процентов. И хотя падение цен на лесоматериалы является хорошей новостью для отрасли, затраты на сырье и энергию в лесной промышленности Эстонии по-прежнему выше, чем в соседних странах, и это затрудняет работу местных производителей. Изделия из древесины получаются слишком дорогими, чтобы конкурировать на международных рынках.
Оборот крупных компаний деревообрабатывающей промышленности во втором квартале этого года упал на несколько десятков процентов.
По оценке Союза лесопромышленников и деревообрабатывающей промышленности, ситуацию осложняют политические решения и нерешительность правительства.