Эстонские деревообрабатывающие предприятия страдают от падения цен на рынке

За год сосновые бревна подешевели почти на треть, а еловые - почти на 20 процентов. И хотя падение цен на лесоматериалы является хорошей новостью для отрасли, затраты на сырье и энергию в лесной промышленности Эстонии по-прежнему выше, чем в соседних странах, и это затрудняет работу местных производителей. Изделия из древесины получаются слишком дорогими, чтобы конкурировать на международных рынках.