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В результате пожара в доме в Ийзаку погиб человек

Эрик Калда
, журналист
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Спасатели почти всю ночь тушили горевший жилой дом в Ийзаку. К сожалению, в огне погиб человек.
Спасатели почти всю ночь тушили горевший жилой дом в Ийзаку. К сожалению, в огне погиб человек. Фото: Päästeamet

Поздно вечером во вторник в Ийзаку горел деревянный жилой дом, в огне погиб один человек.

14 ноября в 23.05 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Тартуском шоссе в поселке Ийзаку волости Алутагузе. По словам сообщившего, дом горел открытым пламенем, в доме могли находиться двое пожилых людей.

Ийзакуская спасательная команда, прибывшая первой в 23.08, увидела, что деревянное двухэтажное жилое здание с этернитовой крышей охвачено пламенем. В ходе спасательных работ выяснилось, что в доме может быть только один пожилой человек, так как второй человек находится в доме престарелых.

В первый раз дымовое погружение оказалось безрезультатным, так как не все места в доме было возможно пройти, и человека не нашли. В 01.16 спасатели вынесли из здания тело погибшего мужчины. Работы по тушению закончились в пять часов утра. Причину пожара установит следствие. 

Пожар в Ийзаку, в котором погиб человек.
Пожар в Ийзаку, в котором погиб человек. Фото: Päästeamet

Помимо Ийзакуской команды, на вызов среагировали спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве и Муствеэ, спасатели-добровольцы из Ийзаку и Мяэтагузе. На месте движение транспорта регулировала полиция.

Всего в Эстонии в этом году при пожарах погибло 34 человека, из них шесть в Ида-Вирумаа.

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