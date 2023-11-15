В результате пожара в доме в Ийзаку погиб человек

Поздно вечером во вторник в Ийзаку горел деревянный жилой дом, в огне погиб один человек.
14 ноября в 23.05 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Тартуском шоссе в поселке Ийзаку волости Алутагузе. По словам сообщившего, дом горел открытым пламенем, в доме могли находиться двое пожилых людей.
Ийзакуская спасательная команда, прибывшая первой в 23.08, увидела, что деревянное двухэтажное жилое здание с этернитовой крышей охвачено пламенем. В ходе спасательных работ выяснилось, что в доме может быть только один пожилой человек, так как второй человек находится в доме престарелых.
В первый раз дымовое погружение оказалось безрезультатным, так как не все места в доме было возможно пройти, и человека не нашли. В 01.16 спасатели вынесли из здания тело погибшего мужчины. Работы по тушению закончились в пять часов утра. Причину пожара установит следствие.
Помимо Ийзакуской команды, на вызов среагировали спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве и Муствеэ, спасатели-добровольцы из Ийзаку и Мяэтагузе. На месте движение транспорта регулировала полиция.
Всего в Эстонии в этом году при пожарах погибло 34 человека, из них шесть в Ида-Вирумаа.