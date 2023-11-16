Люганузеская волость посадила три будущие рождественские ели

Одна ель была посажена на окраине улицы Виру в Кивиыли, другая - на площади около "Coop" в Пюсси, третья - возле автобусной остановки Савала.

В будущем эти маленькие деревца будут служить рождественскими елями, а нынче рядом с ними на своих обычных местах будут установлены большие ели.