Люганузеская волость посадила три будущие рождественские ели

Северное побережьеНовостиДля подписчиковЛюганузеская волость посадила три будущие рождественские елиКюлли Крийс, журналист16 ноября 2023, 00:00FacebookCommentsВ будущем больше не нужно будет каждый год искать новогодние ели. Фото: Lüganuse vallavalitsusТри молодые ели были посажены там, где в будущем их можно будет украсить в качестве рождественских деревьев.Одна ель была посажена на окраине улицы Виру в Кивиыли, другая - на площади около "Coop" в Пюсси, третья - возле автобусной остановки Савала.В будущем эти маленькие деревца будут служить рождественскими елями, а нынче рядом с ними на своих обычных местах будут установлены большие ели.FacebookCommentsКлючевые слова кивиылиcoopлюганузе Pекомендуем