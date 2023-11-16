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Люганузеская волость посадила три будущие рождественские ели

Кюлли Крийс
, журналист
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В будущем больше не нужно будет каждый год искать новогодние ели.
В будущем больше не нужно будет каждый год искать новогодние ели. Фото: Lüganuse vallavalitsus

Три молодые ели были посажены там, где в будущем их можно будет украсить в качестве рождественских деревьев.

Одна ель была посажена на окраине улицы Виру в Кивиыли, другая - на площади около "Coop" в Пюсси, третья - возле автобусной остановки Савала.

В будущем эти маленькие деревца будут служить рождественскими елями, а нынче рядом с ними на своих обычных местах будут установлены большие ели.

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