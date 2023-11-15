Для охраны границы с Эстонией в России создают ЧВК

На создание отряда теробороны "Дружина" в бюджете Псковской области в 2024 году выделено почти 25 миллионов рублей.

"Субсидия АНО (автономная некоммерческая организация - прим.ред.) Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина" на осуществление деятельности из бюджета Псковской области на 2024 год составит 24 млн 983 тысячи рублей", - сообщает издание "Псковская губерния" со ссылкой на проект бюджета граничащего с Эстонией региона РФ.

Траты на так называемых "добровольцев-пограничников" на будущий год почти втрое превышают первоначальную сумму. Ранее сообщалось, что им дадут 9 миллионов бюджетных рублей. Аналогичное увеличение финансирования лесных "дружинников" ранее состоялось в рамках бюджетных трат 2023 года.

"В октябре 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников в 4 раза увеличил объем запланированных в 2023 году на отряд теробороны "Дружина" средств - с 9,7 млн рублей до 39,8 млн рублей", - отмечает "Псковская губерния".

Издание также отмечает, что в "Дружину" принимают даже 14-летних детей.