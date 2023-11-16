Первоначально принятая за редкую змеевидную ель Виргата, таковой, однако не является, подтвердили специалисты. Уникальной достопримечательностью, тем не менее, двухметровое дерево все же можно считать.
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Виргата или не Виргата? ⟩ В Алутагузеском национальном парке обнаружили ель необычной формы
Несколько лет назад в лесах Алутагузе были обнаружены редкая в Эстонии толстокорая ель - разновидность ели обыкновенной с толстой корой, похожей на кору лиственницы, и 40-летняя карликовая ель высотой всего 75 см.