Тайна из глубин земли ⟩ В Куремяэ в ходе земляных работ обнаружили старинное кладбище

В деревне Куремяэ Алутагузеской волости в ходе перестройки системы отопления здания библиотеки обнаружились человеческие останки, позволяющие предположить, что речь идет о бывшем кладбище. По мнению историка Валло Реймаа, это может быть местом захоронений почти исчезнувшего на сегодня народа - водей.
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Алутагузеское волостное управление решило перестроить систему отопления здания Куремяэской библиотеки. В этом здании находятся также кабинет семейного врача и приемные помещения волостного управления, хотя большая часть здания пустует. "Этот дом требует очень больших затрат", - волостной старейшина Тауно Выхмар объяснил, что отапливавшееся до сих пор электричеством здание следовало сделать более теплосберегающим и в планах было перевести его на геоотопление.