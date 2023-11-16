Чт, 16.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Тайна из глубин земли ⟩ В Куремяэ в ходе земляных работ обнаружили старинное кладбище

Эрик Калда
, журналист
Facebook
Comments
Геоотопление на кладбище: в ходе земляных работ за зданием Куремяэской библиотеки обнаружились останки пяти человек. Теперь их станут изучать.
Геоотопление на кладбище: в ходе земляных работ за зданием Куремяэской библиотеки обнаружились останки пяти человек. Теперь их станут изучать. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В деревне Куремяэ Алутагузеской волости в ходе перестройки системы отопления здания библиотеки обнаружились человеческие останки, позволяющие предположить, что речь идет о бывшем кладбище. По мнению историка Валло Реймаа, это может быть местом захоронений почти исчезнувшего на сегодня народа - водей.

Алутагузеское волостное управление решило перестроить систему отопления здания Куремяэской библиотеки. В этом здании находятся также кабинет семейного врача и приемные помещения волостного управления, хотя большая часть здания пустует. "Этот дом требует очень больших затрат", - волостной старейшина Тауно Выхмар объяснил, что отапливавшееся до сих пор электричеством здание следовало сделать более теплосберегающим и в планах было перевести его на геоотопление.

Раскопали останки пяти человек

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх