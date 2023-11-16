Тайна из глубин земли ⟩ В Куремяэ в ходе земляных работ обнаружили старинное кладбище

Алутагузеское волостное управление решило перестроить систему отопления здания Куремяэской библиотеки. В этом здании находятся также кабинет семейного врача и приемные помещения волостного управления, хотя большая часть здания пустует. "Этот дом требует очень больших затрат", - волостной старейшина Тауно Выхмар объяснил, что отапливавшееся до сих пор электричеством здание следовало сделать более теплосберегающим и в планах было перевести его на геоотопление.