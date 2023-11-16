Министр образования и науки Кристина Каллас встречалась во вторник с руководителями школ и детсадов города Кохтла-Ярве, главной темой разговора был переход на эстоноязычное образование.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Какую основную весть вы принесли руководителям кохтла-ярвеских учреждений образования в связи с переходом на эстоноязычное обучение?
Министр образования и науки КРИСТИНА КАЛЛАС:
- Было видно, что поскольку изменение очень большое, то уровень стресса как среди учителей, так и среди школьных руководителей очень высокий. В то же время я видела также руководящих этим процессом школьных руководителей. Я постаралась подбодрить их.
Я сказала также, что не стоит надеяться на то, что ничего [перехода на эстоноязычное образование] не произойдет. Все это произойдет и к этому нужно готовиться.