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ОДИН ВОПРОС ⟩ Какую основную весть вы принесли руководителям кохтла-ярвеских учреждений образования в связи с переходом на эстоноязычное обучение?

Северное побережье
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Кристина Каллас.
Кристина Каллас. Фото: Матти Кямяря

Министр образования и науки Кристина Каллас встречалась во вторник с руководителями школ и детсадов города Кохтла-Ярве, главной темой разговора был переход на эстоноязычное образование.

Министр образования и науки КРИСТИНА КАЛЛАС:

- Было видно, что поскольку изменение очень большое, то уровень стресса как среди учителей, так и среди школьных руководителей очень высокий. В то же время я видела также руководящих этим процессом школьных руководителей. Я постаралась подбодрить их.

Я сказала также, что не стоит надеяться на то, что ничего [перехода на эстоноязычное образование] не произойдет. Все это произойдет и к этому нужно готовиться.

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