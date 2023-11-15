В изоляторе временного содержания в Нарве скончался 49-летний мужчина

- В случае пьяного человека мы всегда предпочитаем отвезти человека домой, но поскольку мужчина не мог назвать свое имя и не было документов, было принято решение отвезти человека в трезвое место, чтобы обеспечить его собственную безопасность. В камере его постоянно проверяли через смотровое окно и камеру наблюдения. Незадолго до полуночи мужчина рухнул на спину, и офицер пошел его проверить, мужчина дышал и двигался. Десять минут спустя полицейский решил еще раз проверить мужчину и заметил, что тот больше не дышит. Полицейские сразу же принялись реанимировать мужчину и делали это до приезда скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь мужчине, - сказал Пялсинг.