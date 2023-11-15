В изоляторе временного содержания в Нарве скончался 49-летний мужчина

49-летний мужчина, которого вечером 14 ноября доставили туда протрезветь, скончался сегодня ночью в изоляторе временного содержания в Нарве. Предполагаемая причина смерти - неожиданное ухудшение здоровья, причины которого будут установлены в ходе вскрытия.
Вчера около 16:30 в полицию поступило сообщение о том, что на скамейке в парке на улице Пяхклимяэ в Нарве лежит пьяный мужчина.
- Поскольку мужчина был пьян, не мог назвать свое имя и домашний адрес, а также у него не было документов, удостоверяющих личность, полиция решила помочь мужчине протрезветь, - рассказал руководитель Нарвской патрульной службы Сильвер Пялсинг.
По словам начальника патрульно-постовой службы, пьяный мужчина мог общаться и, по словам чиновников, не нуждался в медицинском вмешательстве.
- В случае пьяного человека мы всегда предпочитаем отвезти человека домой, но поскольку мужчина не мог назвать свое имя и не было документов, было принято решение отвезти человека в трезвое место, чтобы обеспечить его собственную безопасность. В камере его постоянно проверяли через смотровое окно и камеру наблюдения. Незадолго до полуночи мужчина рухнул на спину, и офицер пошел его проверить, мужчина дышал и двигался. Десять минут спустя полицейский решил еще раз проверить мужчину и заметил, что тот больше не дышит. Полицейские сразу же принялись реанимировать мужчину и делали это до приезда скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь мужчине, - сказал Пялсинг.
Точная причина смерти устанавливается. Полиция проверяет обстоятельства происшествия и действия должностных лиц по оценке и контролю за состоянием задержанного в ходе служебной проверки.