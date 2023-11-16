Михкель Нестор: Повышение налога с оборота сделает жизнь в Эстонии еще дороже

Последняя статистика инфляции, опубликованная на прошлой неделе, показывает, что быстрый рост цен в Эстонии замедлился. Однако по сравнению с 2022 годом уровень цен остается существенно выше.

Различия удивительно велики, если посмотреть на изменение цен на конкретные товары. Например, по сравнению с началом 2020 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в Эстонии на 42%, в Латвии на 38% и в Финляндии на 20%. За тот же период одежда и обувь здесь подорожали на 29%, в Латвии - на 23%, а в Финляндии - всего на 10%. Таких примеров можно было бы привести и больше, но все они подтверждают: в Эстонии благодаря хорошей экономической ситуации до сих пор было относительно легко поднимать цены, и потребители были готовы согласиться с повышением цен.

К сожалению, инфляция в Эстонии и в следующем году будет одной из самых высоких в еврозоне - по прогнозу SEB, она составит 4,5%. Хотя экономический рост здесь будет скромным, а ситуация на рынке труда ухудшится, нас ждет повышение налога с оборота на 2%. Как правило, торговцы хотят переложить повышение налога непосредственно на потребителей. При этом потребление явно снижается, и в некоторых сегментах с более жесткой конкуренцией это может привести к тому, что повышение налога хотя бы частично ляжет на плечи предприятий.