ГАЛЕРЕЯ ⟩ На выставке "Свято" цветы цветут и птицы поют

В Белом зале буйство красок: цветы цветут и птицы поют, как высказалась одна из гостей. Переступив порог, абсолютно забываешь о том, что на улице темнота и слякоть. Глядя на яркие костюмы, ковры и прочие предметы быта и украшения, окунаешься в другой, незнакомый мир, чему способствуют также старые фотографии. Особенно удивляют многометровые ковры с цветочным рисунком - оказывается, такими украинцы оббивали стены в домах для тепла. Ковры потоньше стелили на лавки. Одежда - настоящие произведения искусства, которыми можно любоваться бесконечно.