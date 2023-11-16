Чт, 16.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ ⟩ На выставке "Свято" цветы цветут и птицы поют

Ирина Кивисельг
, журналист
Facebook
Comments
У Татьяны Ивушкиной в душе - праздник, которым она готова поделиться со всеми.
У Татьяны Ивушкиной в душе - праздник, которым она готова поделиться со всеми. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца открылась выставка предметов из Кохтла-Ярвеского украинского музея, посвященная десятилетию землячества "Два кольоры" и жизненному юбилею его лидера и создателя музея Татьяны Ивушкиной.

В Белом зале буйство красок: цветы цветут и птицы поют, как высказалась одна из гостей. Переступив порог, абсолютно забываешь о том, что на улице темнота и слякоть. Глядя на яркие костюмы, ковры и прочие предметы быта и украшения, окунаешься в другой, незнакомый мир, чему способствуют также старые фотографии. Особенно удивляют многометровые ковры с цветочным рисунком - оказывается, такими украинцы оббивали стены в домах для тепла. Ковры потоньше стелили на лавки. Одежда - настоящие произведения искусства, которыми можно любоваться бесконечно. 

Facebook
Comments

Ключевые слова

Досуг
Наверх