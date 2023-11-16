Зимний ночной забег приведет в Нарву почти тысячу любителей оздоровительного спорта

Вечером в субботу, 2 декабря, Нарвский зимний забег в третий раз соберет в приграничном городе около тысячи любителей бега и ходьбы, желающих вместе насладиться движением в залитом огнями зимнем приграничном городе.
По сравнению с предыдущими годами, старт забега состоится в этом году пораньше, в 17.30. По словам главного организатора забега Марко Торма, это связано с тем, что, поскольку более половины участников родом из Харьюмаа, им хотелось выйти на старт пораньше, чтобы после забега было время подкрепиться в каком-нибудь заведении питания Нарвы и в тот же день добраться до дома. В плане атмосферы пробежки это ничего не меняет, потому что одинаково темно как в полшестого, так и в девять часов вечера.
Особенные люди в особой атмосфере
По словам Марко Торма, участники Нарвского зимнего забега - особенные люди. Многие из них проезжают 400-500 километров туда и обратно, чтобы принять участие в этом мероприятии в позднее время в зимних условиях. "Следовательно, такой спортивный способ времяпрепровождения доставляет им впечатления - иначе они бы этим не занимались", - сказал Торм, выразив надежду, что на старт выйдет больше людей из Нарвы и всего Ида-Вирумаа, которым не придется предпринимать такое долгое путешествие.
В качестве положительной тенденции он отмечает, что если в позапрошлом году участвовало почти сто нарвитян, то в прошлом году их было в три раза больше. Нарвское предприятие "Garage 11" выставит специальные денежные призы для всех участников в интересных костюмах, а также лучшим бегунам и бегуньям Нарвы.
Всего на улицах Нарвы стартуют, как ожидается, более тысячи участников. В прошлом году немного недотянули до этого показателя. Но помимо прибывших на место Нарвский зимний забег популярен и среди сотен виртуальных бегунов, которые на него регистрируются. "За призовые места соревнуются отдельные участники. Большинство приходит, чтобы насладиться атмосферой. Те, кому бег на 5 км кажется слишком большим испытанием, могут пройти дистанцию пешком. Есть немало примеров, когда люди, в один год пройдя трассу, пристрастились к движению, начали регулярно тренироваться и уже через год являются бегунами", - сказал он, отметив, что одна из главных целей такого мероприятия - побудить людей больше двигаться.
Последний раз на этой трассе
Пятикилометровая трасса, начинающаяся от центра "Астри", пройдет по главной улице Нарвы - Таллиннскому шоссе - к границе около Темного сада и обратно по более мелким дорогам и улицам. Почти полсотни участников преодолеют этот круг дважды, т.е. пробегут 10 километров, остальные ограничатся дистанцией в 5 км. По пути расположены сверкающие рождественскими огнями торговые центры, Темный сад, Нарвский речной променад, откуда видны и замок Германа, и Ивангородский замок на другом берегу реки. Трасса пролегает мимо учебного корпуса Нарвского колледжа, обладателя нескольких архитектурных наград, и расположенной рядом с ним отреставрированной ратуши.
Нарвский зимний забег пройдет по этой трассе в последний раз. По словам Торма, в Нарве много интересных мест, и в следующем году планируется повести участников по центру города в сторону Кренгольма.
Как обычно для Нарвского зимнего забега, в этом году также на трассе расположатся около десяти развлекательных точек, где бегунов и ходоков будут подбадривать артисты театра огня и света, диджеи, барабанщики, танцоры и группы поддержки. В организации мероприятия помогают многие местные волонтеры из Нарвы.
Эстонский ночной забег "Нарвская зима"
- 2 декабря в Нарве
- Старт и финиш - около "Astri keskus" (Таллиннское шоссе, 41)
- Дистанции: 5 км и 10 км
- Трасса проходит по центру Нарвы
- Старт: в 17.30 (выдача стартовых материалов заканчивается в 16.30)
- Каждый участник получит уникальную медаль и от спонсоров - подарочный пакет с продукцией партнеров
- Регистрация и дополнительная информация: www.ööjooks.ee