Зимний ночной забег приведет в Нарву почти тысячу любителей оздоровительного спорта

По сравнению с предыдущими годами, старт забега состоится в этом году пораньше, в 17.30. По словам главного организатора забега Марко Торма, это связано с тем, что, поскольку более половины участников родом из Харьюмаа, им хотелось выйти на старт пораньше, чтобы после забега было время подкрепиться в каком-нибудь заведении питания Нарвы и в тот же день добраться до дома. В плане атмосферы пробежки это ничего не меняет, потому что одинаково темно как в полшестого, так и в девять часов вечера.

Особенные люди в особой атмосфере

По словам Марко Торма, участники Нарвского зимнего забега - особенные люди. Многие из них проезжают 400-500 километров туда и обратно, чтобы принять участие в этом мероприятии в позднее время в зимних условиях. "Следовательно, такой спортивный способ времяпрепровождения доставляет им впечатления - иначе они бы этим не занимались", - сказал Торм, выразив надежду, что на старт выйдет больше людей из Нарвы и всего Ида-Вирумаа, которым не придется предпринимать такое долгое путешествие.

В качестве положительной тенденции он отмечает, что если в позапрошлом году участвовало почти сто нарвитян, то в прошлом году их было в три раза больше. Нарвское предприятие "Garage 11" выставит специальные денежные призы для всех участников в интересных костюмах, а также лучшим бегунам и бегуньям Нарвы.