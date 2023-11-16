ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чтобы не загнать налогоплательщика в грязь

Процент поддержки правящей коалиции вполне ожидаемо резко пошел на спад - за хорошо скрывавшуюся перед выборами гонку повышения налогов. Уже не успеть проследить за тем, какие налоги поднимаются, плюс к тому рост цен на многие другие услуги, связанные среди прочего с зеленой реформой.
Оппозиционным партиям и прежде всего "Isamaa" при таком положении дел совсем не сложно, действуя мало-мальски находчиво, резко увеличить свою популярность. Вот и сложилась ситуация, когда рейтинг правящего союза опустился ниже трети, а поддержка оппозиции превышает его уже в два раза.
В то же время делать с этой большой поддержкой особо нечего. Однако, хотя коалиция и подтверждает сейчас свое единство, это не означает, будто не углубляются набирающие обороты напряжение и внутренние трения. Очень долгий срок жизни этому тройственному союзу прогнозировать не отваживаются.
Тем более важно уже сейчас знать, какие лучшие решения и планы предлагают оставшиеся в стороне от управления государством, однако наслаждающиеся популярностью среди народа партии. До сих пор в качестве лекарства от всевозможных финансовых трудностей предлагали главным образом отказ от главного обещания Партии реформ ликвидировать налоговый горб, ведь оно изымет из госбюджета около полумиллиарда евро.
Это может стать решением многих проблем. Но при этом надо иметь в виду, что ликвидация в 2025 году налогового горба все же принесет для большей части работающих людей некое облегчение на фоне настигающего их повышения налогов. Чтобы не получилось так, что в один год один властный союз повысит налоги, а затем к власти придет другой союз, считающий, что повернуть эти повышения налогов вспять уже нельзя, но налоговый горб надо ликвидировать в любом случае. В целом это означало бы загнать в грязь большинство налогоплательщиков.