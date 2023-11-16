ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чтобы не загнать налогоплательщика в грязь

Оппозиционным партиям и прежде всего "Isamaa" при таком положении дел совсем не сложно, действуя мало-мальски находчиво, резко увеличить свою популярность. Вот и сложилась ситуация, когда рейтинг правящего союза опустился ниже трети, а поддержка оппозиции превышает его уже в два раза.

В то же время делать с этой большой поддержкой особо нечего. Однако, хотя коалиция и подтверждает сейчас свое единство, это не означает, будто не углубляются набирающие обороты напряжение и внутренние трения. Очень долгий срок жизни этому тройственному союзу прогнозировать не отваживаются.

Тем более важно уже сейчас знать, какие лучшие решения и планы предлагают оставшиеся в стороне от управления государством, однако наслаждающиеся популярностью среди народа партии. До сих пор в качестве лекарства от всевозможных финансовых трудностей предлагали главным образом отказ от главного обещания Партии реформ ликвидировать налоговый горб, ведь оно изымет из госбюджета около полумиллиарда евро.