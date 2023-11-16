Продавцов мяса обяжут указывать страну происхождения продукта

Если в 2014 году 90% потребляемого в Эстонии мяса было из Эстонии, то к 2022 году этот показатель сократился до 77%.

- Обеспокоенность вызывает не то, что жители Эстонии стали потреблять меньше местной продукции, а то, что у нас стало меньше животноводов и производителей мяса. Ничего не поделаешь, просто цена импортного мяса намного дешевле, - сказала руководитель продовольственного отдела Сельскохозяйственно-торговой палаты Меэли Линдсаар.

По данным Департамента статистики, за восемь лет потребление мяса выросло чуть менее чем на 15 000 тонн, а импорт мяса увеличился на 22 000 тонн.

- В готовой продукции используется больше импортного мяса, - отметила Линдсаар.

Зачастую потребитель не знает, как отдать предпочтение отечественному продукту, поскольку в случае с готовой продукцией зачастую не указана страна происхождения мяса. Увеличение импорта мяса вызывает беспокойство у местных производителей мяса и приводит к снижению объема налоговых поступлений в госбюджет, отметила Линдсаар.