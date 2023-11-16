Судебное следствие по делу Айво Петерсона будет открытым и состоится в феврале

- Обвиняемые сознательно оказывали содействие России таким образом, что их деятельность была направлена против эстонского общества и государства. Угроза безопасности, суверенитету и территориальной целостности Эстонии требует решительного вмешательства со стороны государства. События последних лет ясно показывают, что Россия делает все возможное, чтобы ослабить и расколоть своих соседей, - пояснила Олев.

Айво Петерсону, Дмитрию Роотси и Андрею Андронову после задержания были предъявлены подозрения в создании отношений, направленных против Эстонской Республики. Основываясь на собранных в ходе производства доказательствах и судебной практике, государственная прокуратура решила предъявить Айво Петерсону и Дмитрию Роотси обвинение в государственной измене, а Андрею Андронову - в ненасильственных действиях против Эстонской Республики. Все обвиняемые содержатся под стражей с марта 2023 года, когда они были задержаны Полицией безопасности.

Роотси и Андронов раньше были членами организации "Ночной дозор". Андронов имеет российское гражданство и постоянный вид на жительство в Эстонии.

В случае признания виновным в государственной измене предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от шести до двадцати лет или пожизненного тюремного заключения. Признание виновным в совершении ненасильственных действиях против Эстонской Республики со стороны иностранца наказывается лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет.