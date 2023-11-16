Большинство жителей Эстонии поддерживают строительство морских ветропарков

Согласно результатам опроса, 73% жителей Эстонии выступают за расширение ветропарков на море, и 65% - на суше. Большинство эстоноземельцев также поддерживают более широкое использование древесной щепы и древесных отходов, увеличенное использование биомассы (81%) и установку солнечных панелей на крышах жилых домов (88%). В то же время 61% респондентов выступают за расширение солнечных парков, построенных на полях.

- Уровень поддержки населением возобновляемой энергетики продолжает расти, что показывает, что цель государства - к 2030 году производить всю потребляемую в Эстонии электроэнергию из возобновляемых источников энергии - это правильное направление. Помимо достижения экологических целей и обеспечения энергетической безопасности, большое количество возобновляемой электроэнергии станет новым конкурентным преимуществом для экономики Эстонии, что поможет привлечь в страну новые энергоемкие промышленные предприятия и принести доходы в государственный бюджет, - сказал член правления Utilitas Wind Рене Таммист.

Отдельно также исследовалось отношение к морским ветропаркам жителей небольших островов. Позитивно или нейтрально к ним относятся 63% респондентов на острове Кихну и 55% на острове Рухну. Более половины жителей Кихну считают самым важным положительным эффектом от морских ветропарков экономический доход для местного самоуправления.

- Жители небольших островов также надеются, что морские ветропарки обеспечат доступную электроэнергию и создадут новые рабочие места. Это особенно важно для молодежи, - сказала социолог Kantar Emor Ану Варблане.