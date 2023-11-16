Ида-Вирумааский центр профессионального образования увеличит количество предметов на эстонском языке

В Ида-Вирумааском центре профессионального образования, школы которого находятся в Йыхви, Силламяэ и Нарве, работают 170 учителей, из которых 31 получает доплату к заработной плате за преподавание на эстонском языке, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам директора Центра профобразования Ида-Вирумаа Мати Лукаса, сейчас у в центре идет подготовка к зимнему набору, и в этом году из девяти учебных программ четыре будут на эстонском языке.

- Сейчас к нам достаточно много приходит учителей, преподающих на эстонском языке. Конкурсы, которые мы проводили, были большими. Знаю, что вчера закончился конкурс, в котором участвовали 70 человек. Я верю, что в большей степени мы сможем найти учителей как для предметов зимнего, так и летнего набора, - сказал Мати Лукас.

В будущем учебном году Ида-Вирумааский центр профессионального образования планирует увеличить количество учебных программ на эстонском языке, а пока их только три. По словам Лукаса, в настоящее время идет активная работа, чтобы в срок выполнить все требования, необходимые для перехода на эстонский язык обучения.

- Мы решили, что со следующего учебного года восемь специальностей будут преподаваться 100% на эстонском языке. Это значит, что примерно до 160 учеников смогут полностью учиться на государственном языке. Кроме того, останутся и программы "60 на 40", и возможность получения профессионального образования на русском языке, - добавил директор Центра профобразования Ида-Вирумаа.