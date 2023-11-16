Департамент: вмешательство в случаях домашнего насилия может спасти жизнь

По состоянию на начало ноября 2023 года Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал в общей сложности почти 6100 насильственных преступлений, из которых более 45% составили случаи насилия со стороны близкого человека.
Человеку, страдающему от насилия, часто бывает трудно обратиться за помощью, поэтому Департамент полиции и погранохраны напоминает, что именно свидетели могут помочь разорвать этот, казалось бы, замкнутый круг.
Женщинам, страдающим от насилия со стороны партнера, свойственно постоянное чувство страха и настороженности. Они могут бояться, что насилие станет более серьезным или что они потеряют своих детей. Помимо страха, чувство стыда также может затруднить обращение за помощью. Человек может ошибочно полагать, что ему не верят или обвиняют в провоцировании насилия и что ему невозможно помочь. Поэтому крайне важно, чтобы окружающие люди поддержали человека и немедленно сообщили о подозрении на насилие.
Обратите внимание на знаки опасности
Есть много признаков насилия. Первое из них - изменение поведения. Если ранее общительный друг избегает выходить на улицу, меняет свое поведение в присутствии партнера, не рассказывает о своей личной жизни и замыкается в себе, это может быть признаком абьюзивных отношений. Аналогичным образом, разительные изменения в поведении детей указывают на то, что дома, возможно, не все в порядке.
Синяки и травмы могут свидетельствовать о физическом насилии, из-за чего человек часто может пропускать работу или учебу. Хотя психическое насилие не оставляет физических шрамов, оно может привести к усилению стресса, беспокойства и ухудшению здоровья. Постоянное недомогание, неспособность сосредоточиться и чрезмерная реакция на ошибки указывают на то, что что-то не так. Поиск оправданий и оправданий плохому поведению любимого человека также может означать, что в отношениях не все в порядке. Пожилые люди обычно скрывают или смягчают агрессивное и оскорбительное поведение своих детей. Неосведомленность пожилых людей о насилии и зависимость от обидчика может увеличить риск экономической эксплуатации или пренебрежения. На пренебрежение пожилыми людьми может указывать грязная одежда, растрепанные волосы, истощение или сломанные вспомогательные средства.
Неожиданные долги, отключение коммунальных услуг (воды, электричества) или поиск доступного жилья в ситуации, когда человек ранее имел собственное имущество, могут указывать на экономическое насилие.
Наберитесь смелости предложить помощь
"Если вы заметили изменение в поведении своих близких или знакомых, проявите смелость и деликатно укажите на это. Узнайте, как у него дела и что происходит в его жизни. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь за консультацией к специалистам Департамента социального страхования по круглосуточной кризисной линии помощи пострадавшим 116 006", - сообщает инфо-служба Социального департамента.
Громкие голоса соседей также могут указывать на насилие. Социальная служба напоминает, что выражение своей обеспокоенности всегда оправдано и никому не причинит вреда, но может спасти чью-то жизнь: "Если вы слышите крики, голоса, свидетельствующие о насилии, или крики о помощи со стороны соседей, немедленно сообщите об этом в полицию, позвонив по номеру 112. По этому же номеру звоните и в том случае, если вы видите, например, драку на улице или что-то еще, что требует помощи полиция".
В случаях сексуального насилия чрезвычайно важно, чтобы человек как можно скорее попал в кризисный центр сексуального насилия (SAK). В SAK можно обращаться, если с момента происшествия прошло до 7 дней. SAK работают в четырех регионах Эстонии, их контакты можно найти на странице помощи жертвам Департамента социального страхования www.palunabi.ee/seksuaalvagivald.
При необходимости жертвы насилия в отношении женщин могут вместе со своими детьми обратиться в центры поддержки женщин, которые расположены в каждом округе и предлагают поддержку 24/7 и при желании анонимно. Информацию о них можно также найти на странице помощи жертвам Департамента социального обеспечения www.palunabi.ee/naiste-tugikeskused.
Не забывайте о собственной безопасности
Заметив насилие, важно прежде чем вмешиваться, тщательно подумать о собственной безопасности, поэтому Департамент полиции и погранохраны рекомендует в критических ситуациях вызывать полицию и по возможности покинуть опасное место. Если преступление можно предотвратить, не причинив вреда, постарайтесь остановить преступников. Зачастую достаточно громко сигнализировать о том, что их заметили.