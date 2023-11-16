Департамент: вмешательство в случаях домашнего насилия может спасти жизнь

Человеку, страдающему от насилия, часто бывает трудно обратиться за помощью, поэтому Департамент полиции и погранохраны напоминает, что именно свидетели могут помочь разорвать этот, казалось бы, замкнутый круг.

Женщинам, страдающим от насилия со стороны партнера, свойственно постоянное чувство страха и настороженности. Они могут бояться, что насилие станет более серьезным или что они потеряют своих детей. Помимо страха, чувство стыда также может затруднить обращение за помощью. Человек может ошибочно полагать, что ему не верят или обвиняют в провоцировании насилия и что ему невозможно помочь. Поэтому крайне важно, чтобы окружающие люди поддержали человека и немедленно сообщили о подозрении на насилие.

Обратите внимание на знаки опасности

Есть много признаков насилия. Первое из них - изменение поведения. Если ранее общительный друг избегает выходить на улицу, меняет свое поведение в присутствии партнера, не рассказывает о своей личной жизни и замыкается в себе, это может быть признаком абьюзивных отношений. Аналогичным образом, разительные изменения в поведении детей указывают на то, что дома, возможно, не все в порядке.