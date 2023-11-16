Глава МВД: Россия применяет гибридные атаки на границе с Эстонией

Миграционное давление со стороны России на финскую границу возросло, а в четверг и в Эстонию из РФ захотели попасть восемь граждан Сомали, не имеющих права на въезд, сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), сообщает rus.err.
- В последние годы мы видели организованное давление беженцев на границах Польши, Литвы и Латвии. На этой неделе Департамент полиции и погранохраны объявил, что полицейское подразделение ESTPOL8, которое оказывало помощь Латвии на границе с Беларусью, прекращает свою деятельность, потому что там ситуация успокоилась и наша поддержка не так уж необходима, - сказал Лаури Ляэнеметс.
Однако аналогичное давление возникло со стороны России на финской границе. "Беженцы, не имеющие права на въезд в Шенгенскую зону, направляются в пограничные пункты. Это значит, что Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований", - заявил глава МВД.
Однако Россия пропускает людей со своей стороны, и они подают заявление о международной защите, которое необходимо рассмотреть.
- Эстония проявляет чрезвычайную бдительность. Сегодня утром между 8:00 и 9:30 восемь граждан Сомали пытались въехать в Эстонию через Нарву. Из-за отсутствия шенгенской визы или вида на жительство им был на границе оформлен запрет на въезд, их отправили обратно в Российскую Федерацию, - сказал Ляэнеметс.
По словам Ляэнеметса, по другую сторону российской границы на пограничных пунктах были замечены еще несколько подобных лиц, но не в очень большом количестве. "Возможно, там что-то происходит. На данный момент ситуация не получила дальнейшего развития. Департамент полиции и погранохраны эффективно борется с разнообразными и даже самыми незначительными проявлениями миграционного давления, чтобы не допустить эскалации", - сказал он.
- Граждане Сомали вряд ли сами всё это придумали. Как я уже сказал, без соответствующих прав они не смогут пересечь российскую границу. Наш посыл заключается в том, что через Эстонию таким образом нельзя въехать в Европейский союз, - подчеркнул Ляэнеметс.
По словам министра внутренних дел, Эстония также координирует свою деятельность с Финляндией, которая с 18 октября закроет четыре пограничных пункта на восточной границе.
Министр: цель России - дестабилизировать общество
- Мы уже можем назвать это гибридной атакой. Это делается очень сознательно, люди приходят к нам, начинают просить убежища и международной защиты, а мы должны начать их размещать и принимать, - сказал Ляэнеметс в интервью "Актуальной камере".
По мнению Ляэнеметса, ответом может стать закрытие некоторых пограничных пунктов.
- Очевидно, что уже был сделан первый шаг в сторону Финляндии, теперь пришла очередь Эстонии. Цель всей этой деятельности - дестабилизировать общество и вызвать у людей беспокойство и страх, а также снизить доверие к правительству и государственных учреждений. Но мы не оставим это просто так, будем действовать решительно, - добавил Ляэнеметс.
Министр внутренних дел отметил, что до сих пор Россия не проводила подобных операций через границу. Раньше такая деятельность шла через Беларусь.
- Вот почему мы ездили помогать пограничникам Польши, Латвии и Литвы. Сотрудники Департамента полиции и погранохраны отправились туда, чтобы набраться опыта. Мы потренировались, научились использовать наши резервы. Мы готовимся все больше и больше, чтобы, если что-то подобное действительно произойдет, то смогли бы решительно отреагировать, - сказал министр.