Глава МВД: Россия применяет гибридные атаки на границе с Эстонией

- Граждане Сомали вряд ли сами всё это придумали. Как я уже сказал, без соответствующих прав они не смогут пересечь российскую границу. Наш посыл заключается в том, что через Эстонию таким образом нельзя въехать в Европейский союз, - подчеркнул Ляэнеметс.

По словам министра внутренних дел, Эстония также координирует свою деятельность с Финляндией, которая с 18 октября закроет четыре пограничных пункта на восточной границе.

Министр: цель России - дестабилизировать общество

- Мы уже можем назвать это гибридной атакой. Это делается очень сознательно, люди приходят к нам, начинают просить убежища и международной защиты, а мы должны начать их размещать и принимать, - сказал Ляэнеметс в интервью "Актуальной камере".

По мнению Ляэнеметса, ответом может стать закрытие некоторых пограничных пунктов.

- Очевидно, что уже был сделан первый шаг в сторону Финляндии, теперь пришла очередь Эстонии. Цель всей этой деятельности - дестабилизировать общество и вызвать у людей беспокойство и страх, а также снизить доверие к правительству и государственных учреждений. Но мы не оставим это просто так, будем действовать решительно, - добавил Ляэнеметс.

Министр внутренних дел отметил, что до сих пор Россия не проводила подобных операций через границу. Раньше такая деятельность шла через Беларусь.