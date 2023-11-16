Продавцов могут освободить от обязанности выдавать чек при оплате наличными

Действующее законодательство обязывает торговцев выдавать бумажные чеки покупателям, если сумма счета превышает 20 евро. Если сумма покупки меньше 20 евро, чек выдается только по желанию потребителя.

Торгово-промышленная палата сообщила на своем сайте о том, что поддержала планируемое изменение, которое по умолчанию снимает с продавца обязанность выдавать потребителю бумажный чек о покупке. В дальнейшем продавец должен будет выдавать чек, как правило, только в том случае, если потребитель заранее сообщит о желании получить чек или если клиент совершает покупку наличными и не регистрирует покупку посредством карты клиента, что позволило бы впредь сделать выписку об истории покупок потребителя.

При этом Палата считает, что если потребитель платит наличными, но при этом использует карту клиента, и след покупки остается, не следует обязывать торговца выдавать бумажный чек. Соответствующее предложение, среди прочих идей, палата отправила министерству.

Министерство предложило изменить закон таким образом, чтобы торговец был обязан предоставлять потребителю счет бесплатно по одному каналу, а если клиент желает получать счет по нескольким каналам одновременно, продавец мог бы запрашивать за это разумную плату. Если потребитель хочет изменить так называемый бесплатный канал, то торговец должен позволить ему сделать это бесплатно.

Кроме того, министерство предложило, чтобы в случае оказания услуг на основании срочного договора продавец мог в будущем прекратить отправлять потребителю бумажный счет, если потребитель заказал электронный счет самостоятельно на портале самообслуживания, в банке или в подобной среде. Палата поддержала это изменение, поскольку оно позволяет сократить расходы, связанные с отправкой бумажных счетов, а также оказывает положительное влияние на окружающую среду.